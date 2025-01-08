В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Правящая коалиция Румынии назначила выборы президента на 4 мая
Коалиция Румынии назначила президентские выборы на 4 мая, второй тур на 18 мая
Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая, чтобы утвердить нового лидера страны после аннулирования предыдущих выборов.
Правящая коалиция Румынии приняла решение провести выборы президента 4 мая, сообщает РИА «Новости». Если потребуется второй тур, он состоится 18 мая. Это решение было принято на первом заседании коалиции в 2025 году, где присутствовали представители Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии, Демократического союза венгров Румынии и национальных меньшинств.
На следующей неделе правительство планирует выпустить срочное постановление, которое утвердит календарь выборов. Таким образом, правительство стремится выполнить решение коалиции и обеспечить легитимность предстоящих выборов. Это стало необходимо после аннулирования результатов предыдущих выборов, проведенных 24 ноября.
На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который получил 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Однако Конституционный суд отменил результаты из-за серьезных нарушений, указанных в рассекреченных документах. Эти нарушения включали использование платных блогеров для продвижения Джеорджеску и создание более 25 тыс. аккаунтов в TikTok, контролируемых через Telegram-каналы.
Президент Клаус Йоханнис инициировал расследование, в результате которого было выявлено массовое использование интернет-платформ для манипуляции избирательным процессом. Эти действия подтвердились в отчетах МВД и спецслужб, которые были рассекречены и опубликованы. Спецслужбы заявили, что сотни блогеров получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Джорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура президентских выборов. В последний день прошлого года Апелляционный суд в Бухаресте отклонил иск Джорджеску, который оспаривал решения Центрального избирательного бюро об аннулировании результатов первого тура.