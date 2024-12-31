Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Суд в Румынии отклонил иск Джеорджеску о легитимности выборов
Апелляционный суд Бухареста отклонил иск Джеорджеску о легитимности выборов
Апелляционный суд в Бухаресте отклонил иск победившего в первом туре на президентских выборах в Румынии Кэлина Джеорджеску, который оспаривал решения Центрального избирательного бюро об аннулировании результатов первого тура, сообщил телеканал Digi24.
Апелляционный суд Бухареста отклонил иск оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску по делу о легитимности президентских выборов, передает РИА «Новости».
Политик пытался оспорить решения Центрального избирательного бюро (BEC), принятые после аннулирования результатов первого тура президентских выборов Конституционным судом.
Слушания по делу начались в понедельник. Адвокаты Джеорджеску потребовали отстранения судьи Кристины Арделян, обвиняя ее в предвзятости. Однако это ходатайство было отклонено. Во вторник рассмотрение дела продолжилось на фоне протестов сторонников Джеорджеску, которые требовали справедливого вердикта.
Суд посчитал требование Джеорджеску об отмене трех решений BEC необоснованным и, согласно телеканалу Digi24, отклонил иск. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение пяти дней.
Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил о подрыве демократии после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура выборов.
Джорджеску одержал победу в первом туре выборов, но результаты были отменены из-за нарушений, якобы выявленных в рассекреченных документах.