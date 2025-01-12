В Бухаресте на акцию протеста оппозиции собрались более 100 тыс. человек

Протестующие в Бухаресте потребовали от руководства уйти в отставку и повторных выборов

Tекст: Вера Басилая

В Бухаресте более 100 тыс. человек участвуют в акции протеста, организованной оппозиционной партией «Альянс за объединение румын» (AUR), передает РИА «Новости».

Лидер партии сенатор Джордже Симион заявил, что власти должны услышать голоса народа, и призвал к отставке президента Клауса Йоханниса и премьера Марчела Чолаку.

Протестующие собрались на Университетской площади, прошли по улицам столицы и остановились у резиденции президента. Симион в прямом эфире в соцсети подчеркнул, что нынешнее правительство, проигравшее выборы, должно уйти, а также требовал повторных выборов со второго тура.

Местные СМИ сообщают, что колонна протестующих растянулась на три километра. Для обеспечения безопасности власти привлекли сотни полицейских и жандармов, которые следят за порядком и регулируют движение. Демонстрантов призывают соблюдать установленные маршруты, чтобы избежать отклонений, как это происходило ранее.

Ранее независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов. На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.