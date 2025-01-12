Кэлин Джорджеску назвал базу НАТО в Констанце плацдармом для войны с Россией

Tекст: Максим Попов

Кэлин Джорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, заявил, что военная база НАТО «Михаил Когэлничану» в Констанце может стать плацдармом для начала войны против России, передает ТАСС. Об этом он рассказал в интервью с бывшим спецназовцем ВМС США Шоном Райаном, размещенном на сайте румынского телеканала Digi 24.

Джорджеску выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество, включая США, игнорирует происходящее в Румынии, и использует страну как возможный детонатор для военного конфликта. Он подчеркнул, что никто не имеет права «играть с миром и демократией».

По словам Райана, база может быть использована для «начала крупного наступления в России». Джорджеску отметил, что не согласен с таким развитием событий, добавив, что это «не наше дело» и «не наша война». Он выразил мнение, что Румынию толкают к вступлению в конфликт, и подчеркнул необходимость мирного решения.

Напомним, Джорджеску стал лидером первого тура президентских выборов в Румынии, прошедших 24 ноября прошлого года, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд отменил результаты из-за серьезных нарушений, указанных в рассекреченных документах. Эти нарушения включали использование платных блогеров для продвижения Джеорджеску и создание более 25 тыс. аккаунтов в TikTok, контролируемых через Telegram-каналы.

Президент страны Клаус Йоханнис инициировал расследование, в результате которого было выявлено массовое использование интернет-платформ для манипуляции избирательным процессом. Эти действия подтвердились в отчетах МВД и спецслужб, которые были рассекречены и опубликованы. Спецслужбы заявили, что сотни блогеров получили оплату за продвижение Джеорджеску.

После этого Джорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура президентских выборов. В последний день прошлого года Апелляционный суд в Бухаресте отклонил иск Джорджеску, который оспаривал решения Центрального избирательного бюро об аннулировании результатов первого тура.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая