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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 18:18 • Новости дня

    Кишинев обвинил российских миротворцев в провокациях в Приднестровье

    Российская делегация в ОКК обвинила Молдавию в попытках блокировать миротворцев в Приднестровье

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки Молдавии квалифицировать тренировки российских миротворцев в Приднестровье как провокации направлены на блокирование их деятельности и не соответствуют подписанным соглашениям, заявила Российская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК).

    Российская делегация в Объединенной контрольной комиссии обвинила власти Молдавии в попытках блокировать деятельность российских миротворцев в Приднестровье, передает ТАСС.

    В заявлении делегации, поступившем в представительство агентства в Кишиневе, говорится, что попытки властей Молдавии квалифицировать тренировки российских миротворцев как провокации направлены на блокирование миссии.

    Российская делегация отметила, что проведение тренировок предусмотрено ежегодным планом мероприятий, однако молдавская сторона отказывается от участия, вынуждая российских миротворцев проводить учения в одиночку.

    «Навязывание российским миротворцам согласовательного порядка преследует цель получить возможность блокировать деятельность российского контингента», – подчеркивается в документе.

    Отмечается, что уведомительный и согласовательный режимы перемещений касаются лишь конфликтующих сторон, а не российского контингента.

    В документе уточняется, что тренировки не представляют угрозы и не вызывают дестабилизацию в зоне безопасности. Российская делегация призвала к совместной работе в рамках комиссии и на уровне воинских контингентов, отметив готовность к обсуждению озабоченностей коллег. За весь 2024 год от местных жителей не поступало жалоб на российских миротворцев, а заявления молдавской стороны считаются политически мотивированными.

    Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал предложения властей обменять возобновление поставок газа в Приднестровье на вывод российских миротворцев.

    Политолог Александр Носович заявил о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

    До этого сообщалось, что власти Молдавии ведут подготовку к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    31 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд России вынес постановление, которое защищает право граждан на возмещение расходов на лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Согласно решению суда, гражданский кодекс не ограничивает права лиц, чье здоровье пострадало в результате платных медицинских услуг, на возмещение обоснованных расходов на лечение, передает ТАСС.

    «Признать пункт 1 статьи 1085 ГК Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не дает оснований для отказа в возмещении разумных и обоснованных расходов, понесенных на лечение лицом, которое могло получить лечение повреждения здоровья бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования, но избрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, в случаях, когда иное повлекло (могло повлечь) для его здоровья неблагоприятные последствия», – говорится в постановлении суда.

    С жалобой в Конституционный суд обратился Роман Ромаданов, которому в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть при удалении зуба. Ромаданов был госпитализирован в городскую больницу, где ему провели оперативное лечение с использованием металлических пластин, которые не были предусмотрены ОМС, и потому пациент оплатил их сам.

    На первом этапе районный суд взыскал с клиники, причинившей вред здоровью пациента, помимо других издержек, также расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Однако апелляционная инстанция отменила это решение в части требований о возмещении расходов на лечение, поддержав позицию о том, что пациент мог воспользоваться бесплатной медицинской помощью в рамках ОМС.

    Ранее в России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы.

    Ранее Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

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    31 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням

    Минтруд подготовил законопроект о выплатах матерям-героиням

    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтруд разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты матерям-героиням в размере 72,4 тыс. рублей, аналогичные выплатам Героям труда.

    Согласно документу, женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать ежемесячно 72,4 тыс. рублей, передает ТАСС.В пресс-службе ведомства отметили, что новые выплаты будут аналогичны тем, которые уже предусмотрены для Героев труда.

    «В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», – говорится в сообщении.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    31 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми

    Минпросвещения предложило привлекать мигрантов к ответственности за незнание детьми русского языка

    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку и не могут поступить в школу.

    Минпросвещения представило проект, согласно которому мигрантов, чьи дети не прошли тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к административной ответственности, передает РИА «Новости». Как отмечается в документе, если иностранный гражданин не прошел тестирование и в течение месяца не проходит обучение по дополнительным программам по русскому языку, органы опеки и попечительства проведут обследование его жилищно-бытовых условий.

    По результатам такого обследования органы опеки и попечительства уведомят территориальные органы МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Это может привести к привлечению родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка.

    Кроме того, если ребенок сдал тест, но в процессе обучения у него проявляется недостаточное знание языка, его могут отправить на повторное тестирование. Образовательная организация будет обязана передать сведения о таких случаях в полицию, следует из проекта.

    Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал МВД активнее высылать из страны мигрантов-наркоманов.

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    1 февраля 2025, 11:51 • Новости дня
    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

    TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Социальная сеть TikTok удалилa песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана в связи с нецензурной бранью в адрес русских, сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

    TikTok удалил русофобскую песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана, передает ТАСС.

    Кочетов сообщил, что ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

    По состоянию на 27 января 2025 года администрация TikTok приняла меры по удалению противоправного контента.

    В ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства, уточняется, что песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах.

    Кочетов также отметил, что в число платформ, где были обнаружены материалы, входят TikTok, YouTube и ВКонтакте.

    Всего было зафиксировано 12 случаев на TikTok, восемь случаев на YouTube и два случая на ВКонтакте. По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.

    Ранее оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск. В январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.

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    1 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа по соглашению о займе
    Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа по соглашению о займе
    @ moldovagaz.md

    Tекст: Александра Юдина

    Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

    Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе компании «Молдовагаз» уточнили, что речь идет о поставках газа в объеме три миллиона кубометров.

    По условиям соглашения, «Тираспольтрансгаз» должен вернуть этот объем газа до 1 марта текущего года. Поставки газа осуществляются через государственную компанию «Энергоком».

    Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в задержке европейской помощи по газу. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Республика столкнулась с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива.

    Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    1 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

    СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

    По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили три пули в затылок с близкого расстояния.

    «Голова у него практически уничтожена», –  подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.

    Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди»,  – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

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    1 февраля 2025, 01:13 • Новости дня
    Сбежавший из британской армии снайпер погиб на Украине

    Британский снайпер Александр Гармс-Риззи погиб на Украине от удара дрона

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника, сообщила The Sun.

    По информации издания, 23-летний Александр Гармс-Риззи погиб от смертельного ранения, нанесенного российским беспилотником, передает РИА «Новости». Ранее он дезертировал из британской армии, чтобы присоединиться к украинским силам.

    Командир подразделения, в котором служил снайпер, подтвердил изданию, что Гармс-Риззи умер в понедельник. Он отметил, что «Александр, чей позывной был 'Саша', был объявлен мертвым» и тело было слишком опасно извлекать из прифронтового леса.

    Как отмечается в материале, снайпер недавно отменил запланированное интервью в Краматорске, что, возможно, связано с его последними боевыми заданиями.

    Известно, что в 2023 году британский суд признал Александра Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из британской армии ради службы на Украине. После восьмимесячного заключения и увольнения из вооруженных сил, он вновь вернулся в зону боевых действий.

    Напомним, в пятницу российские войска поразили гостиницу в Одессе, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

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    1 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России

    Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    За прошедшую ночь российские ПВО сбили девять украинских дронов в небе над Брянской, Белгородской и Саратовской областями, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили военные, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, один над Белгородской областью и один над Саратовской областью, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море уничтожили следовавший в сторону Крыма безэкипажный катер.

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    1 февраля 2025, 04:48 • Новости дня
    Под минометным огнем ВСУ в Новоселидовке погибли шесть мирных жителей

    В ДНР украинский минометный снаряд убил шесть мирных жителей в Новоселидовке

    Под минометным огнем ВСУ в Новоселидовке погибли шесть мирных жителей
    @ Department of Defense/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Жители Новоселидовки в ДНР стали жертвами украинского минометного обстрела, погибли шесть человек, в том числе трое из одной семьи.

    Как передает РИА «Новости», в результате обстрела ВСУ в селе Новоселидовка в ДНР погибли шесть мирных жителей. По словам местной жительницы Лилии Хатько, среди жертв – три человека из одной семьи и трое соседей.

    «Когда у нас погибло шесть человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать, прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все», – сказала Хатько.

    Ранее судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном Курской области.

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    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

    В интернете появился скандальный ролик с оскорблениями в адрес узбеков-мигрантов. Как выяснила ФСБ, его героем оказался житель Украины, который выдавал себя за россиянина. В экспертной среде отмечают, что тема межнациональных конфликтов активно разыгрывается с подачи Запада, поэтому России нужна четко сформулированная национальная политика. Подробности

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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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