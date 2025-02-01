Кишинев обвинил российских миротворцев в провокациях в Приднестровье

Российская делегация в ОКК обвинила Молдавию в попытках блокировать миротворцев в Приднестровье

Tекст: Вера Басилая

Российская делегация в Объединенной контрольной комиссии обвинила власти Молдавии в попытках блокировать деятельность российских миротворцев в Приднестровье, передает ТАСС.

В заявлении делегации, поступившем в представительство агентства в Кишиневе, говорится, что попытки властей Молдавии квалифицировать тренировки российских миротворцев как провокации направлены на блокирование миссии.

Российская делегация отметила, что проведение тренировок предусмотрено ежегодным планом мероприятий, однако молдавская сторона отказывается от участия, вынуждая российских миротворцев проводить учения в одиночку.

«Навязывание российским миротворцам согласовательного порядка преследует цель получить возможность блокировать деятельность российского контингента», – подчеркивается в документе.

Отмечается, что уведомительный и согласовательный режимы перемещений касаются лишь конфликтующих сторон, а не российского контингента.

В документе уточняется, что тренировки не представляют угрозы и не вызывают дестабилизацию в зоне безопасности. Российская делегация призвала к совместной работе в рамках комиссии и на уровне воинских контингентов, отметив готовность к обсуждению озабоченностей коллег. За весь 2024 год от местных жителей не поступало жалоб на российских миротворцев, а заявления молдавской стороны считаются политически мотивированными.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал предложения властей обменять возобновление поставок газа в Приднестровье на вывод российских миротворцев.

Политолог Александр Носович заявил о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

До этого сообщалось, что власти Молдавии ведут подготовку к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.