Tекст: Александра Юдина

Додон выразил свое несогласие с инициативами президента Майи Санду и премьера Дорина Речана относительно поставок газа в Приднестровье, передает ТАСС.

Он заявил, что такие условия недопустимы и несправедливы по отношению к жителям Приднестровья.

Додон подчеркнул, что мир в регионе сохраняется более 30 лет благодаря совместной с Россией миротворческой миссии.

Он отметил, что вывод российских миротворцев не зависит от местных жителей, которые также являются гражданами Молдавии. По его мнению, выдвижение подобных условий ставит под угрозу благополучие простых людей.

Лидер социалистов также указал на техническую готовность газораспределительной станции для прокачки российского газа в непризнанную республику. Это, по его мнению, должно происходить без увязки с политическими требованиями, касающимися российских миротворцев.

Ранее политолог Александр Носович заявил о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

Напомним, сообщалось, что власти Молдавии ведут подготовку к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.