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    Станислав Смагин Станислав Смагин Солдаты ВСУ не имеют представления ни о совести, ни о чести

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    1 февраля 2025, 12:53 • Новости дня

    Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине трагической

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия ЕС по конфликту на Украине привела к разрушению отношений с Россией и является трагической.

    Сийярто выразил мнение, что ЕС выбрал «ужасную и трагическую» стратегию в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам министра, европейские санкции, введенные в отношении России, разрушили двусторонние отношения.

    «Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро и отправлено оружие на аналогичную сумму», – отметил Сийярто.

    Он добавил, что результат этой политики – успехи России и отступление Украины, подчеркнув, что переговоры – единственное решение проблем.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    31 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Фицо обвинил Чехию во вмешательстве в дела Словакии

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.

    Премьер-министр Словакии сделал замечание Чехии, выразив недовольство вмешательством чешской политической и медийной сцены во внутриполитические процессы страны, передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что не понимает, почему чешская сторона считает уместным делать замечания и давать рекомендации его стране.

    Он также отметил, что образ политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия. Премьер-министр подчеркнул, что подобное поведение со стороны Чехии недопустимо.

    Фицо добавил, что Словакия всегда уважала суверенитет соседних стран и ожидает того же отношения в ответ. Он призвал чешскую сторону пересмотреть свои методы взаимодействия и сосредоточиться на более конструктивном диалоге, который будет учитывать интересы обеих стран.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    29 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль со странами ЕС

    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения «шенгена».

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страных, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца.

    Парламент Германии одобрил резолюцию Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает РИА «Новости». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345. Поддержку оказали представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

    Резолюция, озаглавленная «План из пяти пунктов», предполагает усиление пограничного контроля, депортацию нелегалов и запрет на въезд мигрантам без документов. Однако предложение ХДС/ХСС о расширении полномочий спецслужб и сокращении пособий было отклонено с помощью голосов 'Зеленых'.

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство сотрудничеством ХДС/ХСС с АдГ. Ранее Алиса Вайдель предложила Мерцу совместное голосование по миграционной политике, что вызвало критику со стороны других партий.

    События в Ашаффенбурге, где произошло нападение с ножом, стали катализатором для обсуждения изменения миграционной политики. Опрос института INSA показал, что более 65% немцев поддерживают предложения Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране. Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.

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    31 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину

    Еврокомиссия обязалась добиваться возобновления транзита газа из России через Украину

    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, ЕК обещала Венгрии приложить усилия для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина прекратила транзит газа 1 января, что вызвало необходимость в шаге со стороны ЕС для обеспечения стабильности поставок.

    Орбан добавил, что Венгрия добилась гарантий энергетической безопасности от ЕС в начале недели, согласившись на продление санкций против России еще на шесть месяцев.

    По словам премьера, ЕК пообещала сделать все возможное для возобновления прокачки газа через украинскую территорию.

    Ранее издание Bloomberg сообщало, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

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    31 января 2025, 13:41 • Новости дня
    Песков сообщил о принятых Россией мерах для надежности системы БРЭЛЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Балтии с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что данные планы были давно анонсированы и требовали определенных мер как со стороны российских, так и зарубежных энергетиков, передает ТАСС.

    «В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», – заявил представитель Кремля.

    Песков от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что вся необходимая информация уже была озвучена.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

    До этого операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

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    31 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

    В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

    Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

    Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

    Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, а в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

    Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители.

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    29 января 2025, 23:45 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении поддержать Данию против угроз присоединения Гренландии к США

    Глава Евросовета заявил о защите целостности Дании от претензий США на Гренландию

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выразил намерение защищать территориальную целостность Дании после угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке, что вызвало обеспокоенность в ЕС.

    Евросоюз выразил готовность защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. Глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу Euronews подчеркнул, что вопрос суверенитета и стабильности границ Дании является крайне важным для ЕС.

    «Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, – вопрос первостепенной важности», – сказал он

    Кошта добавил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с США и выразил уверенность в возможности конструктивного диалога с Дональдом Трампом.

    В начале января Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США и пригрозил ввести высокие торговые пошлины против Дании, если она не откажется от острова. Ранее, во время первого президентского срока, он уже предлагал купить Гренландию, на что датские и гренландские власти ответили отказом.

    Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Америке предоставлены военные базы на острове, включая космическую базу Питуффик, выполняющую стратегические оборонные задачи.

    Бэкграунд (628 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    30 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Встреча Фицо с Еврокомиссией отменена из-за сбоя в Бельгии

    Переговоры Фицо с Еврокомиссией по газу отменены из-за сбоя авиасообщения

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа через Украину были отменены из-за технического сбоя авиасообщения над Бельгией.

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за сбоя в авиасообщении над Бельгией, передает ТАСС. Пресс-служба постоянного представительства республики в Брюсселе сообщила, что воздушное сообщение над Бельгией не осуществляется, и самолет с Фицо возвращается в Словакию.

    Фицо планировал обсудить вопрос газового транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Однако из-за сбоя в системе управления воздушным движением страны воздушное пространство Бельгии было закрыто, что и привело к отмене встречи.

    По данным портала Pravda, переговоры перенесли на 3 февраля. Ранее аэропорт Брюсселя также информировал о невозможности отправки любых рейсов из-за технической неполадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, однако подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, и его депортируют. Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    31 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС провалил план по российским удобрениям

    Politico: Новые пошлины ЕС на удобрения из России спровоцировали кризис

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2024 году ЕС зафиксировал рекордный импорт российских удобрений на сумму 2,12 млрд евро, несмотря на планы Еврокомиссии ввести пошлины и поддержать внутреннее производство, что вызывает обеспокоенность фермеров возможным ростом цен.

    Как сообщает Politico, в 2024 году Евросоюз закупил из России 6,17 млн тонн удобрений на сумму 2,12 млрд евро. Это стало рекордом с начала конфликта на Украине. Несмотря на планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения, чтобы уменьшить доходы России и поддержать внутреннее производство, эти меры пока не принесли ожидаемых результатов, передает РБК.

    Европейские производители выразили опасения, что санкции могут увеличить расходы не только для производителей в ЕС, но и для поставщиков из третьих стран.

    Организация Copa-Cogeca, представляющая фермеров и агрокооперативы, подчеркнула, что меры Еврокомиссии без ясной стратегии диверсификации могут привести к сельскохозяйственному кризису. В заявлении говорится: «Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений».

    Предложение ввести пошлины коснется ряда азотных удобрений и некоторых сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии. Еврокомиссия планирует, что пошлина начнется с 40-45 евро за тонну в июле 2025 года и достигнет 315 евро за тонну для определенных видов удобрений к 2028 году. Тиффани Стефани, вице-президент норвежской компании Yara, выразила поддержку усилиям по сокращению импорта, но отметила, что предпринятые меры запоздали.

    В условиях неблагоприятной экономической ситуации европейские фермеры обеспокоены возможным повышением цен на удобрения на 40-45 евро за тонну в следующем сельхозсезоне. Это может усилить давление на производителей, особенно на фоне недостаточного внутреннего производства удобрений в Европе и ужесточения экологических норм.

    Ранее сообщалось, что импорт удобрений из России в Польшу за девять месяцев 2024 года достиг рекордных 952 тыс. тонн, что на 140% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

    28 января Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

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    1 февраля 2025, 01:01 • Новости дня
    Норвежская полиция освободила судно Silver Dania с россиянами на борту

    Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту после проверки

    Tекст: Максим Попов

    Полиция округа Тромсе освободила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту, проведя все необходимые расследовательские процедуры по запросу Латвии о повреждении кабеля в Балтийском море.

    Полиция округа Тромсе в Норвегии отпустила судно Silver Dania, задержанное ранее в экономической зоне страны, сообщает ТАСС.

     «Полиция Тромса осуществила ряд необходимых для проведения расследования процедур, получив все сведения, которые, с нашей точки зрения, необходимы для выполнения запроса со стороны Латвии», - отметил прокурор Рони Йоргенсен.  По его словам, норвежские власти не выявила связи судна с инцидентом в Балтийском море, где был поврежден подводный кабель.

    Расследование продолжается, но, по словам Йоргенсена, нет причин, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские члены экипажа задержанного в Норвегии судна Silver Dania не подверглись аресту, однако остаются под наблюдением полиции. До этого посольство России обратилось в полицию Норвегии с запросом о судне Silver Dania. Владелец задержанного судна в Норвегии заявил об отсутствии нарушений.

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    31 января 2025, 10:45 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС отменить санкции против России

    Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро, и подчеркнул важность этого вопроса на встречах в Брюсселе.

    Венгрия стремится к отмене санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

    Орбан выступил в утренней программе радиостанции Kossuth, где выразил обеспокоенность экономическими последствиями санкций, отметив, что за три года они обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

     Он также отметил, что регулярно обсуждает этот вопрос на встречах в Брюсселе с коллегами из стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России. Виктор Орбан заявил, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.

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    31 января 2025, 10:33 • Новости дня
    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике для снятия вопроса Гренландии

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике
    @ Alejandro Pena/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО намерено предложить президенту США Дональду Трампу увеличить военное присутствие в Арктике, чтобы снизить напряженность вокруг потенциального присоединения Гренландии к США, сообщает агентство DPA.

    Альянс рассматривает возможность предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике. Целью этого шага является разрядка дискуссий вокруг вопроса о возможном присоединении Гренландии к США, передает РИА «Новости».

    Согласно данным представителей альянса, усиленное присутствие в Арктике, в том числе при участии США, могло бы удовлетворить интересы безопасности Вашингтона.

    Появление дополнительных сил НАТО в регионе рассматривается как способ стабилизировать обстановку и улучшить отношения между членами альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    1 февраля 2025, 08:19 • Новости дня
    Цена газа в Европе выросла до 517 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    В январе цена на газ в Европе поднялась на 6% и составила 517 долларов за 1 тыс. кубометров из-за высоких темпов отбора и прекращения транзита российского газа, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам января увеличилась на 6%, и теперь составляет около 517 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

    Основные факторы, вызвавшие рост, связаны с высокими темпами отбора газа из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращением транзита российского газа через Украину.

    По состоянию на 31 января 2025 года фьючерсы на газ торговались по цене 577 долларов за тысячу кубометров. Это на 7% больше, чем в конце декабря 2024 года, и является максимальной стоимостью с октября 2023 года.

    С осени прошлого года наблюдается постепенный рост котировок газа на европейских торговых площадках. В сентябре 2024 года средняя цена составляла 416 долларов за тысячу кубометров, в октябре она поднялась до 456 долларов, в ноябре – до 491 доллара, в декабре несколько снизилась до 489 долларов, а в январе 2025 года вновь увеличилась до 517 долларов.

    В среду стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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