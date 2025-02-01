Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине трагической
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия ЕС по конфликту на Украине привела к разрушению отношений с Россией и является трагической.
Сийярто выразил мнение, что ЕС выбрал «ужасную и трагическую» стратегию в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.
По словам министра, европейские санкции, введенные в отношении России, разрушили двусторонние отношения.
«Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро и отправлено оружие на аналогичную сумму», – отметил Сийярто.
Он добавил, что результат этой политики – успехи России и отступление Украины, подчеркнув, что переговоры – единственное решение проблем.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.