Иерей объяснил связь РПЦ с обучением подростков управлять дронами

Иерей Бирюков рассказал об идее создать православные гонки дронов

Tекст: Татьяна Косолапова

«История киберкласса началась с того, что когда я стал настоятелем Митрофана Воронежского станицы Прочноокопская Краснодарского края, а это административное здание, обнаружил, что второй этаж полностью пустой. Соответственно, появилась идея привлечь детей к какому-то делу, но я понимал, что их массово не заинтересуешь бисероплетением, это увлечение сейчас непопулярно. Пришлось искать какие-то новые формы работы», – говорит Бирюков.



Священнослужитель рассказывает, что во все времена был интересен спорт. Однако, если спорт индустриального общества больше подразумевает под собой некую маскулинность – человек должен быть быстрее, выше, сильнее, то спорт информационного общества – цифровой, и будет трансформироваться все больше и больше. В связи с этим иерей решил сделать ставку на технологии.

«Это как гусеница и бабочка. Конечный результат полностью не похож на то существо, которое было до этого. Со спортом тоже самое. Мы пытаемся смотреть на три шага вперед. И поскольку будущее в любом случае за технологиями, за технологическими видами, мы от этого никуда не уйдем. И чем быстрее мы это освоим, чем быстрее попытаемся внедрить в образовательный процесс, тем будет лучше», – считает собеседник.

Он подчеркивает, что заметил тенденцию, как у современных подростков футбол и баскетбол отходят на другой план, а киберспорт набирает популярность. Таким образом, появилась идея создать новый соревновательный процесс – гонку дронов, в котором команды смогут продемонстрировать полученные ими во время обучения навыки.

«Некоторые священники в епархиях тоже делают нечто подобное. Среди их учеников как дети, так и взрослые люди. У всех все по-разному. Поэтому родилась идея проводить командные соревнования в различных регионах. В каждой команде должен быть духовник (священнослужитель) – это одно из условий участия. Но на данный момент это пока только проект», – делится иерей.

Организовывать данные мероприятия, а также их проводить, в том числе участвуя в судействе, активно помогает местное казачество, продолжает собеседник. Так, например, директор казачьей школы Алексей Зуев непосредственно занимается организацией соревнований и процессом обучения, является инструктором и на нем вся техническая часть. Также идет сотрудничество с Союзом казачьей молодежи России, которые в прошлом году помогали организовывать турнир по дронам в Пятигорске.

На самих соревнованиях, да и во время обучения, соответственно, всегда есть духовная составляющая: на занятиях поднимаются духовные темы, также обязателен поход в храм.

По словам священнослужителя, обучение управлению дронами не противоречит духовным устоям. Он объясняет, что данные аппараты используются не только в военном деле, но и во многих других областях. Их главная задача – мониторинг. То есть с помощью дронов проводятся инспекции воздушных линий электропередач, газопроводов, нефтепродуктов, ведется контроль в агропромышленном секторе. Кроме того, человек, обладающий навыками управления, может стать тренером, инструктором, взаимодействуя с другими людьми.

«Мы не говорим о таком вот ярко выраженном военно-прикладном аспекте. Мы позиционируем себя прежде всего как спортсмены», – заключил Бирюков.

Ранее протоиерей Игорь Бирюков из Армавира предложил организовать православные гонки беспилотников. Он уже открыл при храме кибершколу, в которой подростков обучают программированию и управлению дронами, причем как в симуляторе, так и на практике. По его словам, сейчас в приоритете военно-прикладные виды спорта.