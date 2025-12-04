Умер бывший глава Банка России Дубинин

Бывший председатель Банка России Дубинин скончался на 75-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Сергея Дубинина сообщил Центральный банк России, передает ТАСС. Руководство Банка России выразило соболезнования родным и близким экс-главы регулятора.

В сообщении подчеркивается, что Дубинин руководил Банком России в сложный период для экономики страны и финансового сектора, способствовал реализации стабилизационной экономической программы, выводу экономики России из состояния гиперинфляции 1990-х годов и формированию современной банковской системы.

Сергей Дубинин занимал пост заместителя председателя Госкомитета по экономическому сотрудничеству с государствами СНГ в 1992–1993 годах, был первым заместителем министра финансов в 1993–1994 годах и возглавлял Банк России с 11 октября 1995 года по 11 сентября 1998 года. Он родился 10 декабря 1950 года в Москве.

В сообщении Банка России говорится: «Он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период. С 1995 по 1998 год Сергей Константинович внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны».

Дата прощания с экс-главой Банка России пока не объявлена.

