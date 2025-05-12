Умер бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко

Умер последний председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко в возрасте 87 лет

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Виктора Геращенко сообщил источник, близкий к семье, его слова приводит агентство «Москва», пишет ТАСС. Геращенко был последним председателем Государственного банка СССР, а также дважды возглавлял Центральный банк России в 1990-е и начале 2000-х годов.



В публикации отмечается, что Геращенко скончался на 88-м году жизни. Он родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье экономистов.

Работа Геращенко на посту главы Центробанка сыграла существенную роль в стабилизации курса рубля после кризиса 1998 года. Совместно с мерами правительства Примакова его действия помогли восстановить экономический рост.

В разные годы он возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка России, представлял интересы страны в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.

За свою деятельность Геращенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 78-м году жизни скончался народный артист России, пианист и педагог Юрий Слесарев. В Петербурге в возрасте 74 лет возле своего дома умер бывший депутат Госдумы Виктор Таланов. В Башкирии в возрасте 73 лет ушел из жизни первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.