Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Умер бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко
Умер последний председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко в возрасте 87 лет
На 88-м году жизни ушел из жизни известный экономист и банкир Виктор Геращенко, сыгравший важную роль в российской финансовой системе.
О смерти Виктора Геращенко сообщил источник, близкий к семье, его слова приводит агентство «Москва», пишет ТАСС. Геращенко был последним председателем Государственного банка СССР, а также дважды возглавлял Центральный банк России в 1990-е и начале 2000-х годов.
В публикации отмечается, что Геращенко скончался на 88-м году жизни. Он родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье экономистов.
Работа Геращенко на посту главы Центробанка сыграла существенную роль в стабилизации курса рубля после кризиса 1998 года. Совместно с мерами правительства Примакова его действия помогли восстановить экономический рост.
В разные годы он возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка России, представлял интересы страны в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.
За свою деятельность Геращенко был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 78-м году жизни скончался народный артист России, пианист и педагог Юрий Слесарев. В Петербурге в возрасте 74 лет возле своего дома умер бывший депутат Госдумы Виктор Таланов. В Башкирии в возрасте 73 лет ушел из жизни первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.