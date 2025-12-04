Испытатели рассказали о первых полетах обновленного МС-21

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передают «Вести», начальник летно-испытательного комплекса ПАО «Яковлев» Дмитрий Панчугин сообщил, что оба борта самолета МС-21 – под номерами 0012 и 0013 – подключены к сертификационным испытаниям и участвуют в программе импортозамещения. Он подчеркнул, что программа летных испытаний максимально интенсифицирована, обе машины находятся в эксплуатации.

В середине ноября второй опытный самолет с полностью российскими системами прибыл из Иркутска в Жуковский, преодолев маршрут за 6 часов 15 минут на высоте около 11 тыс. метров со скоростью 800 километров в час. По словам Панчугина, в Иркутске проходили доводочные испытания, а в Жуковском стартовали сертификационные полеты.

Герой России, летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин заявил, что первый полет в Жуковском продолжался 1 час 15 минут и прошел успешно без неожиданностей. Вся бортовая аппаратура российского производства работала стабильно, эксплуатационные характеристики самолета практически не отличались от модели, успешно прошедшей первичную сертификацию. После перелета из Иркутска на второй опытной машине провели комплекс работ по запуску всех систем в рабочий режим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 начал летные сертификационные испытания. Объединенная авиастроительная корпорация показала модели отечественных самолетов МС-21 и SJ-100 на авиасалоне в Дубае.