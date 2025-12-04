Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.15 комментариев
Си Цзиньпин заявил о конструктивной роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Пекин намерен и дальше вносить вклад в мирное разрешение конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В своем выступлении, транслируемом на YouTube, Си Цзиньпин отметил: «Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, в то же время (Китай – прим. ВЗГЛЯД) решительно выступает против любых безответственных попыток переложить вину или очернить (Китай – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости».
Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом вечером в среду, его поездка продлится до пятницы. Переговоры между двумя лидерами проходят в четверг в столице КНР.
Ранее сообщалось, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.