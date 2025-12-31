В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Электроснабжение на юго-востоке Подмосковья полностью восстановлено
Специалисты восстанавливали подачу электроэнергии потребителям поэтапно, сумев менее чем за 1,5 часа вернуть свет и тепло 70% абонентов, сообщили в Telegram-канале «Россети Московский регион».
«В полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей компании «Россети Московский регион» на Юго-Востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ накануне вечером», – сказано в сообщении.
Для ведения восстановительных работ были привлечены 22 бригады энергетиков (65 специалистов) и 22 единицы спецтехники, на подстанции использовались 94 резервных источника электроснабжения.
«В данный момент продолжаются работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях», – добавили в ведомстве.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник, 30 декабря, в подмосковных Жуковском, Лыткарино и Раменском энергетики восстанавливали электроснабжение у части потребителей, так как произошло его аварийное отключение. Затем стало известно о восстановлении электроснабжения большей части юго-востока Подмосковья.