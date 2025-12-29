Политолог: Сильная переговорная позиция России помешала планам Зеленского во Флориде

Политолог Ткаченко: Зеленский не решил ни одного вопроса, ради которых ехал в США

Tекст: Анастасия Куликова

«Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского не привели к какому-то прогрессу», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на «язык тела» политиков: ухмылки, жесты и реакции.

«Президент США был несколько раздражен. Чувствовалось, что ему надоело происходящее, и он хотел бы побыстрее освободиться, но все никак не удается. В Зеленском читалась неудовлетворенность тем, что он фактически ни один вопрос, ради которого ехал в Штаты, не решил», – уточнил собеседник.

«Так, ему не удалось получить четких гарантий безопасности для Украины, – пояснил эксперт. – Глава Белого дома намерен выстроить такую модель, при которой ключевым институтом обеспечения безопасности была бы Европа. Однако до конца не ясно, как это будет работать и согласовываться с Россией. Любые гарантии возможны только в том случае, если Москва даст на них согласие».

По оценкам Ткаченко, Зеленский также пытался сохранить видимость суверенитета хотя бы на части территории Украины, откуда «может начаться следующий этап борьбы с Россией». «Если у него в итоге не получится достичь желаемого, он рискует потерять европейскую поддержку», – добавил собеседник, уточнив, что эта тема после переговоров во Флориде «не получила ни прояснения, ни развития».

В то же время Зеленский продолжил продвигать идею референдума как способа решения территориального спора. «Мне кажется, он настаивает на его проведении по нескольким причинам. Во-первых, референдум нужно долго организовывать. Во-вторых, Зеленский надеется, что ЦИК или те структуры, которые станут подводить его итоги, будут «ручными» и обеспечат нужный результат», – рассуждает аналитик.

Наконец, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за неизбежную потерю Донбасса и стремится переложить это на самих украинцев, отметил спикер. «Такая ситуация в шахматах называется цугцванг: что бы он ни сделал, позиция в любом случае ухудшается. Поэтому Зеленский избрал тактику – вести разговоры о референдуме, но не проводить его. Как только какое-то решение будет принято, его политический закат ускорится», – указал эксперт.

«Примечательно мнение Трампа по этому вопросу. Президент США допускает, что Москва, Киев и Вашингтон смогут договориться об урегулировании, а решение «проштампует» Верховная рада», – напомнил Ткаченко. Впрочем, американский лидер считает, что может понадобиться и референдум.

Ключевое, что глава Белого дома согласился с принципиально важными установками Москвы: временное перемирие под предлогом голосования приведет лишь к затягиванию конфликта, акцентировал политолог. Он не исключает, что Трамп утвердился в этой позиции после телефонного разговора с Владимиром Путиным. «У России сильные переговорные позиции, подкрепленные успехами на фронте. Кроме того, у нас есть грустный опыт общения с Киевом по вопросу перемирий», – пояснил спикер.

«Все понимают, что разговоры Зеленского о референдуме – это обман, затягивание переговоров. Европа и Украина, которые сейчас проигрывают, хотели бы сохранить неопределенность с тем, чтобы потом либо в дипломатическом плане перетолковать итоги, либо собраться с силами и возобновить боевые действия. Москва же выступает за окончательное разрешение кризиса», – уточнил спикер.

Таким образом, стремление к миру, которое высказывают и Путин, и Трамп, обоюдное. Пока Киев и Брюссель выбирают путь эскалации, Москва и Вашингтон настроены обсуждать и другие темы помимо Украины. Речь о двух ключевых аспектах – это безопасность и экономика. «Глобальные вопросы, которые не решаются несколько лет, могли бы получить импульс в двустороннем диалоге России и США», – заключил Ткаченко.

Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

Отметим, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».