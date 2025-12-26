«Союзмультфильм» выиграл суд против продающей плюшевых Чебурашек женщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Горюнова продавала мягкие игрушки, изображающие персонажа Чебурашку, «в обход исключительных лицензий киностудии «Союзмультфильм», постановил суд, передает ТАСС.

Суд присудил в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тыс. рублей, судебные издержки в размере 5276 рублей и расходы по оплате госпошлины в 4 тыс. рублей. ООО «Союзмультфильм» получило 50 тыс. рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажа Чебурашка и еще 4 тыс. рублей за госпошлину.

Как указано в материалах дела, представители правообладателей установили факт продажи игрушки Чебурашка Горюновой на сервисе «Яндекс-маркет» и задокументировали это нарушение. Ответчица на судебное заседание не явилась.

Ранее «Союзмультфильм» подал в суд из-за ковра с Карлсоном на Камчатке.

До этого суды Москвы приняли 26 исков новых исков киностудии, связанных с незаконным использованием узнаваемых мультгероев в коммерческих проектах.