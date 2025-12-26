Швыдкой одобрил появление персонажа Путина в новом «Простоквашино»

Швыдкой поддержал идею знакомства детей с Путиным через «Простоквашино»

Tекст: Мария Иванова

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, положительно оценил возможное появление персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала «Простоквашино», передает ТАСС.

«Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви», – отметил Швыдкой.

По его словам, появление Путина в «Простоквашино» может стать способом познакомить детей с президентом в позитивном ключе.

Ранее, в сентябре 2025 года, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что персонаж президента и Матроскин могут образовать «прекрасный дуэт» для продвижения страны и отечественной культуры.

Мультсериал «Простоквашино» появился в 2018 году и основан на советском цикле по книгам Эдуарда Успенского. Проект выполнен в формате анимационного ситкома, где современные артисты, включая Ивана Охлобыстина, Антона Табакова и Татьяну Васильеву, озвучивают известных персонажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем Владимира Путина вышла в эфир.

Персонажа президента России озвучил комик Дмитрий Грачев.

Первые кадры из новой серии были опубликованы в середине декабря.