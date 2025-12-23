Министр образования Румынии подал в отставку из-за разногласий с премьером

Tекст: Вера Басилая

Министр образования Румынии Даниэль Давид подал заявление об отставке, которое было одобрено главой кабмина Илие Боложану, передает ТАСС. Давид сообщил, что обратился к премьеру с просьбой освободить его от должности, и получил подтверждение.

Он подчеркнул, что не стремился к политической карьере и занимал пост временно, чтобы помочь образовательной системе страны в кризисной ситуации. По данным Digi24, причиной ухода министра стало несогласие с жесткой экономией правительства, предполагающей дальнейшее снижение расходов на образование.

Как ожидается, нового министра образования назначат 23 декабря на заседании правительства, где также определят новых глав Минобороны и Минэкономики. Давид находился на нынешней должности ровно год с декабря 2024 года, а раньше был ректором университета в Клуж-Напоке.

В начале учебного года Давид подвергся критике со стороны учительских профсоюзов, требовавших его отставки и отмены мер экономии в образовании на переговорах с президентом Никушором Даном. Власти приняли решение увеличить нагрузку на учителей, увеличить число учеников в классах и объединить несколько школ, чтобы сократить бюджетный дефицит, достигший в 2024 году 9,3% ВВП.

Это уже вторая отставка министра в правительстве Боложана. Ранее свой пост покинул министр обороны Йонуц Моштяну из-за скандала с дипломом о высшем образовании.

