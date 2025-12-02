  • Новость часаПутин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Большунова отстранили от соревнований до восстановления травмированного Бакурова
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 19:48 • Новости дня

    Пассажиры отказались покинуть самолет Pegasus после внеплановой посадки в Актау

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажиры рейса Pegasus, прилетевшие из Стамбула в Актау вместо Актобе из-за тумана, не сошли с борта несмотря на предложение гостиницы.

    Авиалайнер Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Стамбул – Актобе, был вынужден приземлиться в аэропорту Актау из-за сильного тумана в пункте назначения, передает ТАСС.

    В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет совершил внеплановую посадку в 14:26 по местному времени в штатном режиме.

    По данным аэропорта, на борту находились граждане ряда стран, в том числе россияне. Всем пассажирам предложили размещение в гостинице и варианты организации дальнейшей доставки до Актобе. Однако 16 человек отказались покидать самолет.

    Как пояснили в аэропорту, для этих пассажиров оформляют билеты на следующий рейс из Актау в Актобе, который запланирован на завтра. До завершения оформления билетов и вылета люди остаются в салоне воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет, летевший по маршруту Иркутск – Москва, совершил посадку в Перми после срабатывания датчика утечки топлива.

    Экипаж Boeing 737-800, выполнявший рейс из Ставрополя в Москву, осуществил посадку в Шереметьево после отказа «зеленой» гидросистемы.

    Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле.

    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    2 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»

    Краснов: Судебные решения не должны являться катализатором мошеннических схем

    Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
    @ Верховный суд РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Верховного суда России Игорь Краснов обратил внимание на недопустимость использования судебных решений для реализации мошеннических схем, подчеркнув важность повышения качества правосудия.

    Судебные решения не должны становиться катализатором мошеннических схем, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей России в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, судебные акты не должны содержать необоснованных оценочных суждений, допускать двусмысленное толкование или тем более провоцировать незаконные схемы.

    Глава Верховного суда добавил, что недопустимо принимать решения в угоду региональным и местным властям, а также в интересах корпораций и коммерческих структур. Он отдельно подчеркнул, что любые действия коррупционного характера, независимо от уровня, будут встречать бескомпромиссную реакцию со стороны судебной системы.

    Краснов напомнил, что судебная практика должна формироваться исключительно на основе закона и позиций, изложенных в официальных актах и обзорах Верховного суда. По его словам, это принципиальная позиция для поддержания справедливости и законности в стране.

    Он отметил, что одной из самых актуальных задач сегодня является повышение качества судебных решений, их ориентация на служение обществу. По убеждению Краснова, это напрямую связано с уровнем доверия населения к системе правосудия и стабилизацией социально-экономической ситуации в России.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Продавцы заявляют о том, что продали квартиры под давлением или были введены в заблуждение. Покупатели теряют не только жилье, но и деньги, которые часто не удается вернуть.

    Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    2 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.

    Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

    Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

    По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

    «Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

    По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников.

    Он также указал, что многие бойцы ВСУ отказываются сдаваться из-за страха перед преследованиями со стороны силовых структур Киева в отношении их родственников. Как пояснил Иванников, бойцы опасаются не российского плена, где соблюдаются нормы международного права, а возможных расправ и давления на родных на Украине.

    Военный аналитик Евгений Михайлов добавил, что в Красноармейске зафиксированы случаи массовой сдачи украинских солдат в плен. Михайлов подчеркнул, что к тем, кто добровольно сдается, в российском плену относятся согласно Женевским конвенциям, и проблем у них не возникает.

    Ранее президент России Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину, что ВСУ отправляют под пули мобилизованных, а националистические батальоны отказываются участвовать в этих операциях.

    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве.

    1 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции

    Эрдоган: Атаки на танкеры у побережья Турции невозможно оправдать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются никакому оправданию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    После заседания кабмина Эрдоган подчеркнул, такие нападения представляют реальную угрозу безопасному судоходству, человеческим жизням и окружающей среде, передает ТАСС.

    «Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – сказал президент Турции, заявление которого транслировал телеканал TRT Haber.

    Президент также обратил внимание на усилия Турции по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти страны внимательно следят за всеми событиями последних недель и готовы при любой возможности внести свой вклад в прекращение боевых действий.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    2 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
    @ ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

    «Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

    По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

    Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

    Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск». 

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

    Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

    2 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    @ DENIZCILIK GENEL MUDURLUGU

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер MIDVOLGA-2 с грузом подсолнечного масла, следовавший из России в Грузию, подвергся атаке в Черном море примерно в 150 километрах от турецкого побережья.

    Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, подвергся нападению в Черном море, сообщает Hurriyet со ссылкой на заявление Главного управления по морскому судоходству Турции.

    Согласно официальной информации, нападение произошло в 80 морских милях (около 148 километров) от побережья Турции.

    В момент атаки на борту находились 13 членов экипажа. Пресс-служба администрации уточнила: «MIDVOLGA-2 танкер, следующий из России в Грузию с подсолнечным маслом, сообщил о нападении в 80 милях от наших берегов. Сейчас экипаж не нуждается в помощи, никто не пострадал, судно движется в направлении Синопа в штатном режиме».

    Инцидент произошел на фоне напряжённой ситуации в Черном море: несколько дней назад в турецкой исключительной экономической зоне были атакованы еще два судна – Kairos под флагом Гамбии и Vrat. Как сообщалось ранее, турецкие спасатели успешно эвакуировали 25 членов экипажа с горящего танкера Kairos, пожар на котором до сих пор локализуют при помощи специализированных судов.

    28 ноября 2023 года, по данным того же ведомства, танкер VIRAT также подвергся нападению примерно в 65 километрах от берега. Тогда никто из 20 членов экипажа не пострадал, однако в машинном отделении судна было зафиксировано сильное задымление.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции.

    Накануне ООН прокомментировала атаки на танкеры в Черном море.

    Ранее появились кадры ударов по танкерам.

    Танкер Virat в субботу подвергся новой атаке беспилотников у турецкого побережья. Капитан танкера Virat проинформировал турецкие власти о нападении беспилотника на судно.


    2 декабря 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Видади Мустафаев является главой «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала», а также лидером азербайджанской общины на Урале, по неофициальным данным, он подозревается в мошенничестве при продаже земли.

    «Силовики поймали Видади Мустафаева. Операцию провели сотрудники ОБОП при поддержке бойцов СОБР. Мустафаева перехватили у выхода из башни «Исеть», куда он приезжал на тренировку в фитнес-клуб», – сообщил портал 66.RU со ссылкой на источник.

    Предполагается, что о махинациях задержанного мог заявить его бывший юрист.

    Позже стало известно, что в Екатеринбурге, предварительно, у дома Видади Мустафаева 1 декабря проходили  обыски, сообщил источник URA.RU.

    «Говорят, что уголовное дело строится на показаниях бывшего товарища Мустафаева, которого тот мог в свое время кинуть. История давняя», – сказал один из источников портала.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых от комментариев по теме воздержался в интересах следствия, пообещав URA.RU вернуться к теме позже.

    Видади Мустафаева называют преемником ранее задержанного Шахина Шыхлински – главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга  Шахина Шыхлински в августе задержали в Москве. До этого Шыхлински  отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств.

    1 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    ООН прокомментировала атаки на танкеры в Черном море

    ООН осудила атаки на танкеры в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    После недавних атак на танкеры в Черном море представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о запрете нападений на гражданскую инфраструктуру в соответствии с нормами международного права.

    «Мы вновь заявляем, что атаки против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Дюжаррик добавил, что ООН призывает все стороны к немедленной деэскалации ситуации.

    Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры у побережья Турции невозможно оправдать.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    1 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Укрепление рубля в первую очередь связано с сокращением импорта, и такой валютный курс невыгоден ни государственному бюджету, ни экспортерам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

    В интервью агентству Reuters Андрей Костин подчеркнул, что значительное укрепление рубля связано прежде всего с низким объемом импорта. и другими факторами, включая продажу юаней правительством, которую, по его мнению, стоит прекратить.По словам главы ВТБ, текущий курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, поскольку негативно сказывается на доходах от внешнеторговой деятельности, передает ТАСС.

    Костин отметил, что не вполне понимает, как сейчас формируются валютные курсы, выразив мнение, что значимую роль играет курс юаня, а долларовый курс на бирже фактически отсутствует. Глава ВТБ обратил внимание, что Центробанк при определении курса смотрит на отдельные сделки между банками.

    «У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать», – добавил он.

    Согласно данным Московской биржи, в ноябре 2025 года рубль укрепился к юаню: курс китайской валюты 28 ноября уменьшился на 3,01% по сравнению с концом октября.

    Министр финансов Антон Силуанов отметил, что укрепление рубля связано с ужесточением денежно-кредитной политики и снижением импорта.

    В Центробанке заявили, что слабый рубль поддерживает прибыль экспортеров, но не соответствует интересам всей экономики.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, в чем состоит секрет необычно крепкого рубля.

    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    2 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ходе визита в Германию призвал к скорейшим выплатам компенсаций полякам, пострадавшим от нацистского режима.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи в Берлине потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций полякам, пережившим нацистскую оккупацию, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

    По словам Туска, Германия должна как можно скорее выплатить компенсации еще живым пострадавшим от нацистского режима гражданам Польши.

    Он подчеркнул, что польская сторона считает эту тему принципиально важной для справедливого исторического урегулирования между двумя странами. Туск отметил, что «никакие международные соглашения не могут отменить морального долга перед теми, кто пострадал от войны».

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, с его точки зрения, вопрос репараций уже был полностью урегулирован на уровне официальных соглашений и дополнительная компенсация не требуется. Несмотря на разногласия, стороны пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

    Напомним, 16 сентября собщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне.

    Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, спор между странами Восточной Европы по вопросу немецких репараций привел к разногласиям среди антироссийских сил Европы.

    1 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR заявил, что Эстония не просила Украину воздерживаться от атак на суда в Балтийском море, однако подчеркнул, что такие действия могли бы спровоцировать эскалацию.

    «Мы не говорили «не приходите сюда», но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», – отметил министр. Этот комментарий прозвучал на фоне недавних атак украинских морских дронов на танкеры у побережья Турции, передает РИА «Новости».

    Также по теме высказался член комиссии по гособороне парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд. По его мнению, при возможных ударах Украины по судам в Балтийском море реакция европейских стран, скорее всего, ограничится выражением обеспокоенности или осуждением. Кальюлайд добавил, что если Киев решит, что этого недостаточно для прекращения поддержки, подобные заявления могут перестать сдерживать дальнейшие действия Украины.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    2 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    За пассажирами застрявшего в Ленобласти «Сапсана» направили резервный поезд

    Tекст: Катерина Туманова

    Резервный поезд был направлен к перегону Тосно – Ушаки Ленинградской области, где около 21.30 по техническим причинам остановился «Сапсан» и не мог продолжать движение.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», – сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург – Москва.

    «По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно – Ушаки остановился поезд № 785», – сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена проверить исполнение норм законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом дополнительный состав скоростного поезда был готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.

    1 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    В ходе визита глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировки «Восток» Андрея Иванаева.

    Песков заявил, что генерал армии Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также были представлены результаты наступательных действий российской армии на других направлениях.

    Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    1 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    @ wise.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британская онлайн-платформа денежных переводов Wise начала блокировать как физические, так и цифровые карты пользователей из России и Белоруссии.

    Как пояснили в Wise, это связано с введением 19-го пакета санкций странами Евросоюза, пишет «Коммерсантъ». «Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», – говорится в заявлении компании. Чтобы вернуть доступ, клиент должен предоставить документы, подтверждающие гражданство или вид на жительство в одной из стран Европейской экономической зоны или Швейцарии.

    Если клиент не сможет подтвердить нужный статус, пользоваться картой Wise станет невозможно. При этом остальные функции сервиса останутся, пользователям будет доступно отправление, хранение, получение и конвертация денег, уточнила пресс-служба компании.

    Wise официально уже длительный срок не работает в России и Белорусии, но позволял пользоваться своими сервисами, владельцам иностранного ВНЖ и бизнеса за границей.

    Ранее сообщалось, что основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белоруссии.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны
    В Вологодской области решили ослаблять «сухой закон» на праздники
    Комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом продали за 510 тыс. рублей
    Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

