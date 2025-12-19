Тамбовский аэропорт Донское вернулся к штатной работе

Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.