Тамбовский аэропорт Донское вернулся к штатной работе
После отмены временных ограничений тамбовский аэропорт Донское вернулся к штатной работе, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Тамбова (Донское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Напомним, ранее в ночь на пятницу Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда, а также в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.