    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 14:45 • Новости дня

    В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице учащийся одной из автошкол напал на инструктора по вождению на Ярославском шоссе, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Инцидент произошел в автомобиле, ученик нанес своему наставнику ранения в живот и грудь ножом, указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Подозреваемого задержали, пострадавший госпитализирован. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    Правоохранители проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства нападения.Ранее в Петербурге школьник напал на женщину-преподавателя, она получила рваные раны спины. Возбуждено уголовное дело.

    16 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    О новом случае уничтожения беспилотника, который был замечен в воздушном пространстве около Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий инцидента и обеспечивают безопасность на месте падения обломков.

    Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито четыре беспилотника, летевших на столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали 28 беспилотников самолетного типа над Брянской, Ленинградской, Московской, Калужской и Смоленской областями за четыре часа.

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа.

    16 декабря 2025, 06:24 • Новости дня
    Долину отстранили от новогоднего вечера в кафе «Пушкинъ»

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лариса Долина на фоне скандала с недвижимостью потеряла возможность выступить на новогоднем вечере в «Кафе Пушкинъ». Вместо нее организаторы пригласили Анжелику Варум.

    Специальным гостем новогоднего вечера в «Кафе Пушкинъ» в Москве вместо Ларисы Долиной станет Анжелика Варум, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные каналы кафе.

    При этом причины замены звезды представители «Кафе Пушкинъ» объяснять отказались.

    Ранее сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Ларису Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Певица Лариса Долина после продажи своей квартиры в Хамовниках попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    15 декабря 2025, 10:09 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит 20-й с полуночи беспилотник
    На подлете к Москве сбит 20-й с полуночи беспилотник
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Систему противовоздушной обороны Минобороны задействовали для уничтожения 20-го беспилотника, направлявшегося к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила еще один беспилотник, приближавшийся к Москве, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, «силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По опубликованным мэром данным, всего после полуночи 15 декабря было сбито 20 беспилотников, направлявшихся на столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве. В ночь на 15 декабря 15 дронов пытались атаковать Москву.

    15 декабря 2025, 11:24 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевшие на Москву 21 БПЛА

    Силы ПВО сбили летевшие на Москву 21 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Cредствами ПВО на подлете к Москве был уничтожен 21-й летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Об уничтожении одного вражеского беспилотника, летевшего на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max.

    По его словам, на месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минобороны задействовало систему противовоздушной обороны для уничтожения 20-го беспилотника, который направлялся к столице.

    

    17 декабря 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва сохранила лидерство по количеству достопримечательностей в рейтинге GPCI
    Москва сохранила лидерство по количеству достопримечательностей в рейтинге GPCI
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025 год, опередив такие мегаполисы, как Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк.

    Кроме того, столица России заняла место в первой тройке по количеству проводимых культурных мероприятий, что еще раз подчеркивает ее значимость на мировом уровне, передает РИА «Новости».

    В документах отмечается, что Москва вошла в первую десятку городов в категории «культурное взаимодействие».

    Ранее газета ВЗГЛЯД назвала новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом.

    В июне председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов рассказал, что туристы из КНР проявляют особый интерес к московским театрам, фестивалям и историческим местам, выделяя возможности для создания ярких фотографий в столице.

    17 декабря 2025, 02:57 • Новости дня
    Назван самый короткий день в 2025 году

    Московский планетарий назвал 21 декабря самым коротким днем в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    Самый короткий день в году ожидается 21 декабря, на широте Москвы он составит 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    «Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что в начале декабря продолжительность дня составляла 7 часов 27 минут, 21 декабря она снизится до 6 часов 59 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 05 минут.

    Наступление зимнего солнцестояния, когда Солнце будет находиться на самой низкой высоте над горизонтом, произойдет 21 декабря в 18.03 мск. С этого момента длина светового дня начнет постепенно увеличиваться. К Новому году продолжительность дня в Москве станет длиннее приблизительно на семь с половиной минут.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказала о приметах погоды в декабре 2025.

    16 декабря 2025, 01:09 • Новости дня
    На юге Москвы потушили пожар в ангаре на площади 500 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В ангаре на юге Москвы удалось ликвидировать пожар, распространившийся на площади 500 кв. м.

    Московские пожарные ликвидировали пожар, вспыхнувший в ангаре на юге Москвы на площади 500 кв. метров на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

    «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

    Спасатели уточнили, что горевший ангар расположен на улице Кирпичные Выемки.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Тучково произошел пожар в ресторане. Площадь возгорания достигла 600 кв. м.

    В двухэтажном административном здании ювелирной мастерской в поселке Красное-на-Волге в Костромской области локализовали пожар на площади 1200 кв. м.

    Жителей дома на севере Москвы эвакуировали из-за возгорания электрокабеля.

    16 декабря 2025, 02:26 • Новости дня
    Синоптики предсказали потепление в Москве

    Гидрометцентр предсказал потепление в Москве во вторник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе к полудню вторника ожидается потепление до плюс двух градусов по шкале Цельсия, сообщили в Гидрометцентре.

    Потепление начнётся в 3.00 мск, к 6 утра столбик термометра поднимется до минус двух градусов, передает ТАСС.

    К полудню воздух прогреется до плюсовых значений и достигнет плюс двух градусов.

    На фоне облачной погоды синоптики не исключают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололед и обледенение проводов и деревьев.

    «Количество осадков прогнозируется в Москве на уровне 2-4 мм, а прирост снега – до 1 см», – отметили в Гидрометцентре.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что снежный покров в Московском регионе не сохранится до Нового года.

    Ночь на 14 декабря стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве,

    16 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    В Москве вынесли приговор за аферу с сертификатами о владении русским языком

    Суд в Москве вынес приговор по делу о мошенничестве с сертификатами на знание русского языка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Москве вынес обвинительный приговор фигурантам дела о мошеннической выдаче сертификатов на знание русского языка и организованной незаконной миграции.

    Обвинительный приговор в отношении участников преступной группы вынесен в Москве, сообщает СК РФ. Им назначено наказание от двух до трех лет лишения свободы в колонии общего режима по статьям об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Следствие установило, что до 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы преступная группа, в которую входил сотрудник «Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина», оформляла иностранцам поддельные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства России. Эти документы использовались для получения миграционных льгот, включая вид на жительство, хотя большинство клиентов фактически не владели необходимыми знаниями.

    В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены обыски, обнаружена и изъята документация, подтверждающая причастность обвиняемых. Оперативные мероприятия проводились по месту жительства и работы фигурантов.

    В СК России отметили, что казанные преступные действия способствовали оформлению, в том числе, вида на жительство на территории Московского региона».

    Органы МВД по поручению следователей аннулировали документы, дающие иностранцам право на пребывание в России, если они были выданы на основании подложных сертификатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник отдела МВД в районе Раменки в Москве признан виновным в получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов на сумму более 1,5 млн руб.

    Ранее следователи также возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника отдела за незаконную миграцию.

    А до этого суд в Казани назначил жителю города по имени Исус Петрович Христос два года условно за фиктивную регистрацию 45 иностранцев в квартире площадью 31,9 кв. метра.

    15 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших к Москве дронов ВСУ за час

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 4.00 до 5.00 на подступах к Москве силами ПВО были уничтожены еще десять дронов.

    «ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале в 4.42.

    Еще один беспилотник нейтрализован в 4.47, три дрона сбиты в 4.50 и еще три уничтожены в 4.58.

    Напомним, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА. Всего с полуночи нейтрализовано десять дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.

    15 декабря 2025, 02:33 • Новости дня
    Второй дрон за ночь уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале о втором дроне, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к Москве.

    «Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил Собянин.

    Напомним, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.


    15 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен украинский дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил мэр города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.

    15 декабря 2025, 05:58 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 15 штук с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, с 5.00 до 6.00 по направлению к столице были перехвачены еще три беспилотника. Всего с полуночи силы ПВО нейтрализовали 15 дронов.

    «Отражена атака ещё трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.07.

    Напомним, с 4.00 до 5.00 на подступах к Москве силами ПВО были уничтожены еще десять дронов. До этого, через полчаса после полуночи столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве украинского дрона, затем о еще одном БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.


    16 декабря 2025, 08:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевший на российскую столицу украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен, сообщил утром во вторник мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов сбитого БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в своем Telegram-канале.

    До этого Минобороны сообщало, что в ночь с понедельника на вторник над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА, два из них уничтожили в Московском регионе, один дрон летел на Москву.

    17 декабря 2025, 15:12 • Новости дня
    Белоусов заявил о высокой эффективности системы ПВО Москвы

    Белоусов: Система ПВО вокруг Москвы показала высокую эффективность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала высокую эффективность, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

    Министр подчеркнул, что позитивный опыт организации ПВО в столичном регионе необходимо распространять и на другие регионы России, в соответствии с поручением президента, передает ТАСС.

    Белоусов также отметил существенный вклад региональных штабов в обеспечение комплексной защиты территории от беспилотников. По его словам, их роль в структуре противовоздушной обороны значительно возросла и доказала свою актуальность в новых условиях безопасности.

    Министр отдельно сообщил о результатах работы российских систем ПВО в условиях продолжающихся атак со стороны ВСУ. «Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%», – подчеркнул Белоусов. Он добавил, что с начала года украинская сторона активизировала применение беспилотников: если ранее в месяц запускалось около 1500 БПЛА, то с мая эта цифра достигает 3700 в месяц.

    В понедельник силы ПВО сбили 21 беспилотник, летевший на Москву.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.

    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    Швеция заметила вооруженную охрану на идущих из России танкерах
    Грузия назвала Евросоюз главной жертвой войны на Украине
    В Европе узнали у экспертов из Киева, почему можно воровать у России
    В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась

