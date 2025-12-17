В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в автомобиле, ученик нанес своему наставнику ранения в живот и грудь ножом, указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Подозреваемого задержали, пострадавший госпитализирован. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Правоохранители проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства нападения.Ранее в Петербурге школьник напал на женщину-преподавателя, она получила рваные раны спины. Возбуждено уголовное дело.