Песков рассказал о звонке Путина пострадавшему в результате взрыва СВУ мальчику
Песков: Путин искренне хотел пожелать здоровья пострадавшему из-за СВУ мальчику
Президент России Владимир Путин искренне хотел выразить сочувствие и пожелать скорейшего выздоровления десятилетнему Глебу Бровару из Красногорска, который остался без пальцев после взрыва СВУ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин искренне хотел пожелать здоровья десятилетнему Глебу Бровару из Красногорска, который лишился пальцев из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавний телефонный разговор Путина с ребенком.
«Это было абсолютно искреннее чувство президента, которое, наверное, было со взаимностью встречено мальчиком», – заявил Песков.
Пресс-секретарь также уточнил, что Глеб очень обрадовался этому звонку.
По словам Пескова, самое важное, что мальчик почувствовал поддержку и был рад услышать слова президента.
Ранее президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который пострадал при взрыве самодельного устройства в Красногорске.
Вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.