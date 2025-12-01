CNN: США и Украина обсудили отказ от членства Киева в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Представители США и Украины провели переговоры во Флориде, где, по информации CNN, обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет отказано в возможности вступления в НАТО. Как отмечает телеканал, план подразумевает выработку договоренностей, которые должны обсуждаться непосредственно между странами НАТО и Москвой, передает РИА «Новости».

В ходе переговоров, по словам источника телеканала, стороны обсудили самые сложные и спорные элементы потенциального плана по урегулированию. Однако к каким-либо окончательным решениям стороны не пришли.

Источник подчеркнул, что говорить о достигнутых итогах пока преждевременно: «Было бы преждевременно говорить о том, что мы добились окончательного решения..., поскольку многое еще предстоит сделать». Переговоры между Киевом и Вашингтоном будут продолжены, чтобы согласовать позиции по ряду ключевых вопросов.

Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.