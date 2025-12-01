По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Пушилин рассказал о ситуации в Красноармейске
Пушилин: В Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины
Штурмовые группы продвигаются в Красноармейске, ведется зачистка северной окраины города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что в Красноармейске ведутся ожесточенные бои, идет «зачистка северной окраины города», передает РИА «Новости».
«Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и микрорайона Динас», – сообщил Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По его словам, в Димитрове российские подразделения вытесняют ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. Он добавил, что боевые действия также идут в Северске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что штурмовые группы 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас. Военкор Семен Пегов отметил масштабные потери ВСУ в Красноармейске.