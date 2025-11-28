Военкор Пегов сообщил о потерях ВСУ в Красноармейске из-за ресурсной сделки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Пегова, Киев уничтожает своих солдат, продолжая бои в Красноармейске, чтобы не потерять контроль над шахтами редкоземельных материалов в регионе, передает ТАСС.

Пегов, выступая на образовательной программе «Новые медиа Абхазии», сообщил, что Киев идет на такие меры ради сохранения важной сделки по редкоземельным материалам с США.

Пегов подчеркнул, что власти Украины не могут отказаться от тех обязательств, которые дали «своим хозяевам», даже ценой жизни солдат.

По словам Пегова, Киев создает иллюзию борьбы до последнего за ресурсы, но патриотизм тут ни при чем. Как рассказал военкор, мобилизованных украинцев фактически «сжигают» в окружении, чтобы выполнить экономические договоренности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова.

Источник Deep State ранее подтвердил появление российских военных в центре Красноармейска.

Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове.