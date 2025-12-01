День победы русской эскадры у мыса Синоп отмечают в России

Tекст: Антон Антонов

День победы русской эскадры у мыса Синоп отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы России».

Это сражение стало одним из первых крупных эпизодов Крымской войны, которая начиналась как война между Россией и Турцией, передает РИА «Новости».

Эскадра под командованием адмирала Павла Нахимова заблокировала турецкие корабли в Синопской бухте. Битва длилась четыре с половиной часа, в ходе которой русские корабли уничтожили пятнадцать из шестнадцати судов неприятеля, только одно судно смогло уйти. Потери турецкой стороны составили более трех тысяч убитых и раненых, тогда как в эскадре Нахимова погибло тридцать восемь человек, двести тридцать пять были ранены.

После боя командующий турецкой эскадрой Осман-паша был взят в плен вместе с двумя командирами и 200 моряками.

Также 1 декабря отмечают Всероссийский день хоккея, День Антарктиды, Международный день невролога, Всемирный день борьбы со СПИДом.

