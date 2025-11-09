У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.2 комментария
Лавров нашел третьего союзника России
Союзники России – это по-прежнему армия, флот и Воздушно-космические силы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященном 25-летию АО «Рособоронэкспорт».
Лавров заявил, что армия, флот и Воздушно-космические силы остаются главными союзниками России, передает ТАСС. «Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника – армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», – сказал министр.
В интервью, посвященном 25-летию АО «Рособоронэкспорт», глава дипломатического ведомства выразил уверенность в надежности сотрудничества с главным российским экспортером вооружений.
Он также добавил, что «Рособоронэкспорт» зарекомендовал себя как поставщик, которому доверяют производители военной продукции, так как компания выполняет свои обязательства быстро и качественно. По словам Лаврова, у российского МИД исторически сложились тесные рабочие отношения с этим предприятием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила первые контракты на экспорт противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ». «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС среди стран Африки и Азии.