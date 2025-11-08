В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

Tекст: Денис Тельманов

Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.