Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.
Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.
Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.
Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.
Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.