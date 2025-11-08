Изюм и Сумская область на Украине остались без электричества

Tекст: Вера Басилая

Город Изюм в Харьковской области остался полностью без электроэнергии, передают городские власти на своем телеграм-канале, передает ТАСС.

Городские власти заявили, что свет в субботу в городе не появится из-за значительных повреждений энергосетей.

Параллельно с этим ситуация с энергоснабжением ухудшилась и в Сумской области, где компания «Сумыоблэнерго» сообщила о введении режима аварийных отключений по указанию национального оператора «Укрэнерго». В компании также отмечают, что оценить продолжительность отключений невозможно, и просят граждан сохранять спокойствие.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

Компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке всех государственных ТЭС и нулевой генерации электроэнергии.

В Киеве отметили значительные перебои со светом. В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

Энергохолдинг «ДТЭК» заявил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения.