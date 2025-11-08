Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Изюм и Сумская область на Украине остались без электричества
Энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей, а в Сумской области действуют аварийные отключения электричества без прогнозов по восстановлению.
Город Изюм в Харьковской области остался полностью без электроэнергии, передают городские власти на своем телеграм-канале, передает ТАСС.
Городские власти заявили, что свет в субботу в городе не появится из-за значительных повреждений энергосетей.
Параллельно с этим ситуация с энергоснабжением ухудшилась и в Сумской области, где компания «Сумыоблэнерго» сообщила о введении режима аварийных отключений по указанию национального оператора «Укрэнерго». В компании также отмечают, что оценить продолжительность отключений невозможно, и просят граждан сохранять спокойствие.
Ранее российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.
Компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке всех государственных ТЭС и нулевой генерации электроэнергии.
В Киеве отметили значительные перебои со светом. В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.
Энергохолдинг «ДТЭК» заявил, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения.