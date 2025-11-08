Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

Tекст: Вера Басилая

В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Ольгой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.