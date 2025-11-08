Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой
В интернете обсуждают старое интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубкой, сообщили военкоры.
В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Ольгой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».
В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».
Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.