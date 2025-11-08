Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана Японии
Дрейфовавшее у берегов Японии грузовое судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана страны, сообщил вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.
«Вчера вечером Neksu был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности, – сообщил вице-консул РИА «Новости».
Судно Neksu под флагом Того с 15 россиянами на борту дрейфовало в японском заливе Тояма из-за поломки двигателя. Из Владивостока оно следовало в порт Фусики-Тояма, сообщив утром 7 ноября о неисправности примерно в 50 км к северо-востоку от порта Хими. Корпус Neksu цел, но судно потеряло ход и дрейфовало.
