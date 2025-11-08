Правительство России дополнило перечень угроз безопасности интернета

Tекст: Катерина Туманова

В перечне правительства о новых видах угроз устойчивости и безопасности российского интернета, упоминаются те, что связаны с невозможностью передачи информации и соединения между пользователями на территории России и иностранных государств, передает ТАСС.

Согласно утвержденному правительственным постановлением перечню, опасности могут возникать при нарушении взаимодействия между сетями связи общего пользования, расположенными на территории России и иностранных государств.

При подобном развитии событий становится невозможным соединение и передача информации между пользователями этих сетей, а также может быть ограничен доступ россиян к зарубежным интернет-ресурсам.

В постановлении указано, в каких случаях провайдеры могут не использовать технические средства противодействия таким угрозам. В частности, это возможно при нарушениях в работе этих средств, например, если происходит прекращение пропуска трафика или его параметры не соответствуют проектной документации.

Еще одной причиной для отказа является обнаружение фактов ограничения доступа к информации и ресурсам, которые не должны быть ограничены согласно российскому законодательству.

