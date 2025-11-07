СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота

Tекст: Валерия Городецкая

В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.