СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.