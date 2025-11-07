На премию «Служение» поступило более 15 тыс. заявок

На всероссийскую премию «Служение» подали более 15 тыс. заявок

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 15 тыс. заявок поступило на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Наибольшую активность проявили участники из Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов, а лидерами по количеству заявок стали Белгородская, Кемеровская, Пензенская и Саратовская области , а также Пермский и Красноярский края и Удмуртия.

Значительно активнее стали участвовать представители Донбасса и Новороссии: 500 заявок поступило из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Проекты, поданные на премию, посвящены восстановлению муниципальной инфраструктуры, модернизации городского хозяйства, а также образовательным и социальным инициативам.

В этом году премию «Служение» дополнили двумя новыми номинациями: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета».

Учрежденная по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году, премия вручается лидерам позитивных изменений в муниципалитетах. В 2025 году на нее поступило 41 313 заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс 2026 года предусматривает десять номинаций, отражающих широкий спектр проектной и управленческой деятельности.

Прием заявок открыт до 21 ноября. Церемония награждения победителей пройдет в апреле 2026 года на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. Председатель Наблюдательного совета премии – первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

