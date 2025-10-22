Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
Начался прием заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
В Москве утвердили десять номинаций для главной премии муниципальных служащих премии «Служение», заявки на участие начали принимать с 22 октября 2025 года.
На площадке Мастерской управления «Сенеж» состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета III Всероссийской муниципальной премии «Служение», где определили перечень из десяти номинаций для награды муниципальных служащих. Премия учреждена президентом России Владимиром Путиным и ежегодно вручается за особый вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни граждан.
Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что премия призвана отмечать ежедневный труд работников местного самоуправления. «Премия – это живой организм. В прошлом году на нее поступило вдвое больше заявок, чем годом ранее, и кратно увеличилось количество участников от новых субъектов Российской Федерации. Цифры и сама премия показывают важность труда муниципальных служащих и отношение к этому труду со стороны государства», – отметил он.
Решением Наблюдательного совета, возглавляемого Сергеем Кириенко, утверждены десять номинаций, включая новые – «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета». Эти категории призваны подчеркнуть значимость проектов для участников спецоперации и системной кадровой работы на местах.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что премия позволяет тиражировать лучшие муниципальные практики и выражать благодарность преданным делу работникам. В этом году расширен круг экспертов и ужесточены критерии оценки заявок. Победитель второй премии Владимир Таранцов подчеркнул важность номинации за мужество и героизм, напомнив о подвигах коллег по всей стране. Глава сельского поселения Ольга Нестерова обратила внимание на поддержку семей участников спецоперации и семейные ценности.
В 2025 году на II премию было подано 41 313 заявок из 89 регионов. Участвовать могут главы муниципалитетов, служащие, депутаты, работники муниципальных организаций и ТОС. Заявки принимаются индивидуально и от команд, а номинировать проекты можно на сайте премияслужение.рф с 22 октября 2025 года. После экспертизы и отбора ТОП-100 пройдет народное голосование на «Госуслугах», увеличенное до четырех недель. Торжественная церемония награждения состоится в апреле 2026 года в рамках форума «Малая Родина – сила России». Организатор премии – ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.