Кремль отреагировал на идею вернуть 7 ноября статус праздника

Песков заявил о потере праздником 7 ноября исторической релевантности

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал предложение фракции КПРФ вернуть 7 ноября официальный статус праздничной даты и подчеркнул, что администрации президента пока не поступало соответствующего обращения, передает ТАСС.

По его словам, день 7 ноября утратил историческую актуальность. Песков высказал сомнение в наличии широкой поддержки для такой инициативы и отметил, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо услышать позиции других парламентских фракций. Он заявил, что вопрос требует более широкого обсуждения.

По оценке Пескова, в современных реалиях праздник 7 ноября действительно в определенной степени утратил историческую значимость. Вместе с этим он подчеркнул, что следует с пониманием относиться к мнению старшего поколения, для которого эта дата всегда имела важное значение.

7 ноября 1917 года в Петрограде произошло свержение Временного правительства. В этот день в городе была провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.