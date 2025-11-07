Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Кремль отреагировал на идею вернуть 7 ноября статус праздника
Песков заявил о потере праздником 7 ноября исторической релевантности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современная общественная база поддержки для возвращения 7 ноября в календарь праздников отсутствует.
Песков прокомментировал предложение фракции КПРФ вернуть 7 ноября официальный статус праздничной даты и подчеркнул, что администрации президента пока не поступало соответствующего обращения, передает ТАСС.
По его словам, день 7 ноября утратил историческую актуальность. Песков высказал сомнение в наличии широкой поддержки для такой инициативы и отметил, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо услышать позиции других парламентских фракций. Он заявил, что вопрос требует более широкого обсуждения.
По оценке Пескова, в современных реалиях праздник 7 ноября действительно в определенной степени утратил историческую значимость. Вместе с этим он подчеркнул, что следует с пониманием относиться к мнению старшего поколения, для которого эта дата всегда имела важное значение.
7 ноября 1917 года в Петрограде произошло свержение Временного правительства. В этот день в городе была провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.