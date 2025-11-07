CNN сообщил о масштабном расширении ракетных заводов в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай за последние пять лет существенно расширил площади заводов по производству ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Эксперты американской телекомпании пришли к этому выводу после изучения спутниковых снимков, карт и документов, опубликованных в открытом доступе китайскими официальными органами.

Согласно данным расследования, начиная с 2020 года более 60% из 136 объектов, имеющих отношение к производству разного рода ракет, увеличили свою площадь в общей сложности на 2 млн кв. м. В их числе выделяется расположенный в Пекине завод по выпуску баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26).

Указывается, что «Дунфэн-26» снабжена гиперзвуковым планирующим блоком, а дальность полета этой ракеты достигает 4 тыс. км. По мнению аналитиков, наблюдаемое расширение производственных мощностей говорит о значительном росте ракетного потенциала Китая за короткий отрезок времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания неядерной «водородной бомбы» нового типа.

Китай провел успешные финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может представлять угрозу для современных американских самолетов. Китай также испытывал новую секретную гиперзвуковую ракету.