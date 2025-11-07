11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
CNN сообщил о масштабном расширении ракетных заводов в Китае
Объемы промышленных площадей КНР, специализирующихся на выпуске ракет, заметно выросли за последние пять лет, пишет CNN на основе анализа спутниковых снимков, карт и находящихся в открытом доступе документов правительственных ведомств КНР.
Китай за последние пять лет существенно расширил площади заводов по производству ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Эксперты американской телекомпании пришли к этому выводу после изучения спутниковых снимков, карт и документов, опубликованных в открытом доступе китайскими официальными органами.
Согласно данным расследования, начиная с 2020 года более 60% из 136 объектов, имеющих отношение к производству разного рода ракет, увеличили свою площадь в общей сложности на 2 млн кв. м. В их числе выделяется расположенный в Пекине завод по выпуску баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26).
Указывается, что «Дунфэн-26» снабжена гиперзвуковым планирующим блоком, а дальность полета этой ракеты достигает 4 тыс. км. По мнению аналитиков, наблюдаемое расширение производственных мощностей говорит о значительном росте ракетного потенциала Китая за короткий отрезок времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания неядерной «водородной бомбы» нового типа.
Китай провел успешные финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может представлять угрозу для современных американских самолетов. Китай также испытывал новую секретную гиперзвуковую ракету.