  • Новость часаНанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет
    Алиев объявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО
    Инвесторы Tesla одобрили премию Маску в 1 трлн долларов
    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    Вильнюс заявил об отказе Минска пропустить застрявшие литовские фуры
    Стало известно о ситуации с паромом из Турции у берегов Сочи
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    10 комментариев
    7 ноября 2025, 09:57 • Новости дня

    CNN сообщил о масштабном расширении ракетных заводов в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объемы промышленных площадей КНР, специализирующихся на выпуске ракет, заметно выросли за последние пять лет, пишет CNN на основе анализа спутниковых снимков, карт и находящихся в открытом доступе документов правительственных ведомств КНР.

    Китай за последние пять лет существенно расширил площади заводов по производству ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Эксперты американской телекомпании пришли к этому выводу после изучения спутниковых снимков, карт и документов, опубликованных в открытом доступе китайскими официальными органами.

    Согласно данным расследования, начиная с 2020 года более 60% из 136 объектов, имеющих отношение к производству разного рода ракет, увеличили свою площадь в общей сложности на 2 млн кв. м. В их числе выделяется расположенный в Пекине завод по выпуску баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26).

    Указывается, что «Дунфэн-26» снабжена гиперзвуковым планирующим блоком, а дальность полета этой ракеты достигает 4 тыс. км. По мнению аналитиков, наблюдаемое расширение производственных мощностей говорит о значительном росте ракетного потенциала Китая за короткий отрезок времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания неядерной «водородной бомбы» нового типа.

    Китай провел успешные финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может представлять угрозу для современных американских самолетов. Китай также испытывал новую секретную гиперзвуковую ракету.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (9)
    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    Комментарии (7)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    Комментарии (16)
    6 ноября 2025, 08:05 • Новости дня
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк российских Военно-космических сил, увеличив возможности выполнения задач на значительных расстояниях.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает Telegram-канал Ростеха.

    По информации корпорации, эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных целей, способны эффективно работать по инфраструктурным объектам противника и применять широкий спектр вооружений.

    В пресс-службе Ростеха сообщили: «Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения – от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры».

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов в зоне спецоперации. Су-34 зарекомендовал себя в войсках с наилучшей стороны благодаря множеству применяемых вооружений и возможности использования перспективных средств поражения.

    Инженеры ОАК продолжают совершенствовать авиационную технику с учетом опыта применения в реальных условиях, делая новые поставленные самолеты еще более функциональными и эффективными для будущих задач, отметили в корпорации.

    Напомним, месяц назад Объединенная авиастроительная корпорация недавно передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    Комментарии (4)
    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Парковки и вокзалы Германии предложили использовать как бомбоубежища

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель бундесвера Михаэль Гисс в интервью немецким СМИ предложил использовать парковки и железнодорожные вокзалы для защиты населения в случае вооруженного конфликта.

    Командующий силами территориальной обороны бундесвера в Баден-Вюртемберге Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций под бомбоубежища. По его словам, крупные отдельные бункеры не обязательно строить с нуля, если можно укрепить уже имеющиеся объекты городской инфраструктуры и использовать их для двух целей.  Об этом офицер сообщил в интервью газете Badische Zeitung, которое цитирует ТАСС.

    Гисс отметил, что такие изменения могут быть осуществлены с умеренными затратами и позволят обеспечивать защиту граждан в случае конфликта. Он подчеркнул, что «можно за счет умеренных средств соответствующим образом укрепить существующую инфраструктуру и использовать ее в двойных целях – например, парковки или станции городской электрички».

    Командующий также заявил, что Германия могла бы в этом вопросе «поучиться у Украины», где аналогичный опыт защиты гражданской инфраструктуры приобрел особую актуальность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 10 млрд евро до 2029 года на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Германия также намерена закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления бундесвера.

    Недавно власти Германии заявили об увеличении уровня угрозы на фоне активности дронов.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии высокоточного вооружения, включая управляемые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплексов «Корнет».

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил очередную поставку для Вооруженных сил России: армии переданы новые партии управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и ракет для противотанковых комплексов «Корнет», сообщает Ростех.

    Комплекс «Корнет» предназначен для борьбы с современными танками – включая оснащенные динамической защитой, а также для уничтожения бронетехники, укреплений и дронов. Сообщается об успешном применении ракет против западных танков Leopard, Challenger и боевых машин Bradley. Изделия могут устанавливаться на багги и квадроциклы, а за счет пульта дистанционного управления повысилась безопасность операторов в случае ответного огня противника.

    Управляемые снаряды «Краснополь-М2» используются для поражения широкого круга целей, среди которых танки Abrams, Leopard, САУ, БМП, БТР, мосты, переправы и пункты управления вражескими беспилотниками. Эти боеприпасы зарекомендовали себя в уничтожении как техники, так и укрепленных позиций противника.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Такое высокоточное оружие в условиях современных боевых действий особенно востребовано в войсках». Он добавил, что предприятия госкорпорации ускоряют темпы производства, чтобы полностью обеспечить потребности армии и приблизить победу.

    Напомним, накануне Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны  новую партию бомбардировщиков Су-34.

    Ранее компания «Высокоточные комплексы» поставила серию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Между тем Рособоронэкспорт за 25 лет увеличил объем экспорта вооружения в пять раз.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Путин сообщил, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы «Буревестник» и «Посейдон» помогут стране добиться успехов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, например, при строительстве космических кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы российского государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», применение новых технологий раскрывает широкие возможности при реализации приоритетных национальных программ.

    «В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Отмечая мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника», Путин напомнил, что его запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, он отметил, что дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракетные системы.

    «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле. Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.

    Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 05:30 • Новости дня
    Российский боец 8 км нес на плечах инвалида, чтобы эвакуировать из зоны боя

    Российский военный на плечах вынес инвалида из зоны боя в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий ВС России на плечах эвакуировал мужчину-инвалида из разрушенного поселка Торское Краснолиманского район ДНР, сообщила супруга спасенного Любовь Шмакова.

    По ее словам, в Торском никого уже не было, они с мужем уходили последними.

    «Все сгорело. Разведчик с позывным «Змей» и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было», – рассказала Шмакова РИА «Новости».

    Женщина указала на то, как от поселка до места эвакуации было около восьми км и весь путь боец пронес ее супруга. На точке им оказали помощь и пересадили на квадроцикл, чтобы эвакуировать в тыл.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский военный вынес 20 раненых под огнем в Запорожской области. Российские бойцы поделились водой с жителями села в Запорожской области. Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 20:12 • Новости дня
    Водитель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

    Водитель погиб при атаке FPV-дрона ВСУ под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель скончался на месте после того, как украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области.

    О гибели водителя в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает РИА «Новости». По словам главы региона, украинский беспилотник атаковал транспортное средство, в результате чего водитель получил смертельные ранения и погиб на месте происшествия.

    Гладков выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и уточнил, что автомобиль получил серьезные повреждения в результате атаки. Других подробностей губернатор не приводил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Ярославской областями. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, транспорта и цеху сборки БПЛА, используемым ВСУ. Украинские беспилотники нанесли незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в Ярославской области.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 13:40 • Новости дня
    Стартовали первые совместные военные учения России и Шри-Ланки

    Первые российско-ланкийские учения «Тропа росомахи» стартовали на Шри-Ланке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шри-Ланке стартовали учения «Тропа росомахи – 2025», которые впервые объединили российских и ланкийских военных, сообщили в Минобороны РФ.

    Первые совместные российско-ланкийские учения, получившие название «Тропа росомахи – 2025», стартовали на территории центра подготовки сухопутных войск в Шри-Ланке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Руководителем учений с российской стороны выступает генерал-майор Андрей Козлов, а со стороны Шри-Ланки – генерал-майор Приянта Ниваратне. По данным военного ведомства, российскую делегацию на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа. Участники маневров выполняют совместные задачи в формате военного сотрудничества.

    Ожидается, что учения станут этапом развития взаимодействия двух стран в области обороны и позволят обменяться опытом по проведению совместных операций, повышая уровень подготовки и взаимодействия личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

    Лидер Шри-Ланки Анура Диссаянаке ранее отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вступлении страны в БРИКС. Шри-Ланка выразила надежду на положительный ответ Москвы по данному вопросу.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 09:38 • Новости дня
    India Today сообщил о скорой поставке ракет BrahMos в Индонезию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия и Индонезия почти финализировали соглашение по экспорту ракет BrahMos, ожидая согласия российского партнера по совместному производству, сообщил телеканал India Today.

    Переговоры между Индией и Индонезией по поводу поставок сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos завершены, передает ТАСС.

    Согласно информации телеканала India Today, к подписанию соглашения стороны приступят после одобрения сделки со стороны российского участника проекта.

    Сообщается, что Индонезия проявила интерес к приобретению ракет BrahMos на сумму около 450 млн долларов. В настоящее время финальное согласование документации зависит от решения партнера из России.

    BrahMos создаются совместным предприятием BrahMos Aerospace, в котором участвует российское «НПО машиностроения» и индийская Организация оборонных исследований и разработок. Первая успешная реализация ракет состоялась в 2001 году, и с тех пор модификации BrahMos поступили на вооружение всех видов вооруженных сил Индии. Были предприняты шаги по расширению экспортных возможностей этого вооружения, и ранее Филиппины стали первым зарубежным покупателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата с ракетами Brahmos.

    Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами Brahmos.

    После операции «Синдур» ракеты Brahmos заинтересовали 15 стран мира.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»
    Зеленский пообещал наказать работающих в России украинцев
    Казахстан намерен присоединиться к Авраамовым соглашениям с Израилем
    В Балтийском море засекли ложные сигналы кораблей НАТО
    Флаг Украины сняли с парламента Чехии
    На Украине снизилась доля школьников, считающих украинский язык родным

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев заставил Европу брать себе кредиты

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации