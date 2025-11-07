ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске

Tекст: Мария Иванова

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов Нечволодовки и Благодатовки Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшие сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3 и четыре станции РЭБ.

В целом подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки, Петровки Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Пролетарского, Мирополья, Искрисковщины и Корчаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково и Волчанском.

Потери ВСУ при этом составили до 170 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами и девять складов масредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Дружковки, Никифоровки и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Орестополя Днепропетровской области, Ровнополья, Яблоково и Сладкого Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

В четверг командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.