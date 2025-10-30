  • Новость часаКитай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    30 октября 2025, 10:48 • Новости дня

    Поезда задержались в Николаевской области из-за проблем с электричеством

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержки случились на железнодорожных маршрутах в подконтрольной киевскому режиму Николаевской области, задержки связаны с отключениями электроэнергии, сообщили в «Укржелдороге».

    На ряде направлений в Николаевской области возникли трудности с движением из-за обесточивания железнодорожных путей, указали в компании, передает ТАСС.

    Для обеспечения движения на маршруты вывели резервные тепловозы.

    Речь идет о поездах из Запорожья во Львов и обратно, из Одессы в Запорожье, а также в Одессу из Харькова и Днепропетровска.

    На прошлой неделе на Украине задерживались пассажирские и пригородные поезда из-за повреждения инфраструктуры и перебоев с электричеством.

    В четверг на большей части страны произошли аварийные отключения света.

    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    29 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Компания Зеленского купила ранчо в США в четыре раза больше Нью-Йорка

    СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, приобрела ранчо в американском штате Вайоминг площадью 3700 кв. км, что почти в четыре раза больше Нью-Йорка.

    Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».

    Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.

    В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.

    Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.

    Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.

    До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    29 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир 157 отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин проводил время за распитием шампанского во Львове, несмотря на тяжелое положение его личного состава на линии боевого столкновения, сообщили в российских силовых структурах.

    «Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», – сообщил источник РИА «Новости».

    Он напомнил, что недавно подразделения 157 бригады ВСУ потерпели тяжелое поражение в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области.

    Ранее один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска.

    В марте в Черниговской области суд признал командира ВСУ виновным в убийстве подчиненного мобилизованного солдата. По информации из материалов Черниговского райсуда, он регулярно оказывал физическое воздействие на солдата, обвиняя его в неспособности выполнять служебные обязанности и отсутствии желания служить.

    В январе на Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    29 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    @ mvk.if.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично признал, что его дед во время Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина», сообщило агентство «Украинские новости».

    Марцинкив признался в интервью агентству «Украинские новости» в приверженности бандеровской идеологии, сообщает ТАСС.

    Также Марцинкив рассказал, что его родной дядя по материнской линии в послевоенные годы состоял в Службе безопасности ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России), но погиб, подорвавшись на гранате в 1946 году. По его словам, дед был военкомом дивизии СС «Галичина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. ФСБ раскрыла данные о подрывной деятельности ОУН в армии. ФСБ представила архив о предотвращении мятежа бандеровцев в Красной армии.

    30 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    @ Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский главнокомандующий Александр Сырский отправился к линии фронта, он якобы заявил Владимиру Зеленскому, что вернет контроль на Красноармейском (Покровском) направлении.

    Сырский пообещал Зеленскому деблокировать украинские подразделения в Димитрове и вернуть полный контроль над соединениями на Красноармейском (Покровском) направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Котенка.

    Военный корреспондент отметил, что этот выезд может дать шанс нанести удар по штабу генерала.

    Ранее Сырский заявлял, что свыше 17 натовских государств решили вместе закупать американское вооружение для Украины по новой инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

    Также он сообщал, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая обстановка.

    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    29 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Медведчук: Зеленский может спасти жизнь военным в котлах Красноармейска и Купянска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, а теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Ситуация с новыми котлами в Донбассе стала для украинского руководства крайне болезненной. Виктор Медведчук отметил в своей статье, что недавний визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его попытки получить поддержку Запада успехом не увенчались. По мнению политика, Зеленский оказался «профаном» в военном деле, неспособным разумно реагировать на происходящее.

    Медведчук подчеркнул, что у украинского президента была возможность уйти из Донбасса с достоинством и начать переговоры о мире, однако он отказался от этого шага. Теперь, считает лидер движения, Зеленский вынужден отдавать оставшиеся территории Донбасса с позором и неоправданными жертвами среди военных.

    «Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, а попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным», – заявил Медведчук в ходе выступления.

    Кроме того, политик раскритиковал украинское командование за коррупцию и некомпетентность, а Зеленского обвинил в опасных личных амбициях, сравнив его с Гитлером.

    «Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания», – написал политик.

    Медведчук призвал военнослужащих ВСУ задуматься о своих жизнях и воспользоваться предложением президента России Владимира Путина сложить оружие.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и ближайших районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой.

    Военный эксперт Андрей Кошкин сказал, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, им следует сдаваться в плен, чтобы спасти себе жизни.

    29 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

    Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.

    Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.

    На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.

    Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

    Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.

    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    30 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти опасаются «катастрофической зимы» из-за повреждений системы теплоснабжения, пишет Bild.

    Более половины – 55–60% – газовой инфраструктуры Украины серьезно повреждены в результате ракетных ударов. В Киеве считают, что «предстоящая зима будет самой тяжелой», и опасаются «коллапса энергетической системы», пишет Bild.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов. Газета ВЗГЛЯД рассказала о том, насколько готова Украина к зиме.


    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    30 октября 2025, 07:56 • Новости дня
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    @ Christopher Neundorf/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин из Украины в возрасте от 19 до 22 лет выехали в Польшу, пишут британские СМИ.

    С конца августа польская пограничная стража зафиксировала пересечение границы 99 тыс. украинских мужчин от 18 до 22 лет. Основным маршрутом для выезда из Украины остается польское направление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    С января по конец августа эту границу пересекли 45,3 тыс. мужчин данной возрастной категории.

    Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщал, что с 2022 года на Украине наблюдается массовая миграция молодежи, и за этот период страну покинули около 1,7 млн молодых людей.

    Ранее СМИ сообщали, что с момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    30 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал провокацией Киева приглашение его в сенат США

    Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в США Александр Дарчиев назвал предложение пригласить его в американский сенат провокацией, связав эту инициативу с действиями киевских властей.

    По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

    Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

    Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

    Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

    По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

    Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

    Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

  • О газете
