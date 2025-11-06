Саакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«С началом военных действий на Украине, чтобы избежать возможный военный конфликт с Россией, власти Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрали политику отказа от экономических санкций против России и сохранения мира в государстве», – указал он.

По его словам, после этого лидеры оппозиции – Елена Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе начали передавать иностранным государствам ложные сведения о происходящем в Грузии, чтобы против страны были введены международные санкции.

В частности, как отметил Георгий Гваракидзе, они сообщали о том, что воздушное пространство Грузии якобы используется для поставок в Россию иранских дронов, об импорте нефтепродуктов в Грузию и так далее.

Эти же оппозиционеры передавали различным государствам списки лиц для санкций против политических лидеров Грузии, бизнесменов, и в итоге рестрикциям подвергнуты до трехсот граждан страны.

Генпрокурор также сообщил, что Саакашвили, а также Хоштария, Вашадзе, Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Николоз Гварамия и Никанор Мелия после выборов в парламент 2024 года призывали свергнуть правительство, насильственно изменить конституционный строй, финансировали антигосударственную деятельность, занимались саботажем.

Также все эти политики «активно проводили уличные акции протеста для радикализации обстановки, публично призывали к революции и свержению власти, мобилизовывали агрессивные массы граждан».

28 ноября 2024 года правительство Грузии заявило, что до 2028 года не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве. После этого, как сообщил Генпрокурор, в течение шести дней в Тбилиси проводились насильственные акции протеста, в результате которых пострадало 158 правоохранителей, в том числе несколько тяжело, были совершены поджоги здания парламента и спецтехники МВД, пострадала государственная и частная собственность в центре Тбилиси.

Оппозиционеры и НПО финансировали эти акции протеста, в том числе средства поступали в специальные фонды от международных доноров.