«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.6 комментариев
Саакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть
Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе заявил об уголовном преследовании экс-президента Михаила Саакашвили и еще семерых лидеров оппозиции за попытки насильственно свергнуть власть, помощь во вражеской деятельности иностранным государствам, саботаж и другие преступления, что грозит им от трех до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«С началом военных действий на Украине, чтобы избежать возможный военный конфликт с Россией, власти Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрали политику отказа от экономических санкций против России и сохранения мира в государстве», – указал он.
По его словам, после этого лидеры оппозиции – Елена Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе начали передавать иностранным государствам ложные сведения о происходящем в Грузии, чтобы против страны были введены международные санкции.
В частности, как отметил Георгий Гваракидзе, они сообщали о том, что воздушное пространство Грузии якобы используется для поставок в Россию иранских дронов, об импорте нефтепродуктов в Грузию и так далее.
Эти же оппозиционеры передавали различным государствам списки лиц для санкций против политических лидеров Грузии, бизнесменов, и в итоге рестрикциям подвергнуты до трехсот граждан страны.
Генпрокурор также сообщил, что Саакашвили, а также Хоштария, Вашадзе, Джапаридзе, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Николоз Гварамия и Никанор Мелия после выборов в парламент 2024 года призывали свергнуть правительство, насильственно изменить конституционный строй, финансировали антигосударственную деятельность, занимались саботажем.
Также все эти политики «активно проводили уличные акции протеста для радикализации обстановки, публично призывали к революции и свержению власти, мобилизовывали агрессивные массы граждан».
28 ноября 2024 года правительство Грузии заявило, что до 2028 года не будет просить ЕС начинать переговоры о членстве. После этого, как сообщил Генпрокурор, в течение шести дней в Тбилиси проводились насильственные акции протеста, в результате которых пострадало 158 правоохранителей, в том числе несколько тяжело, были совершены поджоги здания парламента и спецтехники МВД, пострадала государственная и частная собственность в центре Тбилиси.
Оппозиционеры и НПО финансировали эти акции протеста, в том числе средства поступали в специальные фонды от международных доноров.