Песков заявил о развитии отношений России с Центральной Азией
Президент России Владимир Путин регулярно ведет диалог с главами государств Центральной Азии, поддерживая дружеские контакты и активное сотрудничество в межгосударственных вопросах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия продолжает укреплять свои связи с государствами Центральной Азии, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин регулярно поддерживает контакт с лидерами этих стран.
«У Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более, со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, которые позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами», – отметил Песков.
По его словам, эти теплые отношения способствуют развитию эффективного межгосударственного взаимодействия. Россия выстраивает собственную линию сотрудничества в регионе, опираясь на доверие и уважение между главами государств.
Ранее Путин заявил, что страны СНГ укрепили позиции как значимое интеграционное объединение, при этом почти все расчеты между ними осуществляются в национальных валютах.
Президент также отмечал, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг более 45 млрд долларов и сохраняет значительный потенциал к росту.