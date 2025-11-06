Ученые анонсировали самую мощную магнитную бурю года

ИКИ РАН: В пятницу Землю затронет самая мощная геомагнитная буря уровня G4-G5

Tекст: Мария Иванова

В пятницу Земля столкнется с самой сильной геомагнитной бурей года, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

По их оценкам, буря может войти в число сильнейших за последние несколько лет. Ученые уже составили первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, и сделали предварительный прогноз геомагнитной активности.

Этот прогноз пока не учитывает самый мощный выброс, произошедший в ночь на четверг, поэтому ожидается, что в течение дня расчет пересчитают, и показатели усилятся.

Уже сейчас даже ослабленная версия прогноза обещает бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных, однако с высокой вероятностью шкала повысится до уровней G4-G5 – максимальных для подобного рода явлений.

Модели показывают, что основной удар обойдет Землю стороной: ядро выброшенной плазмы, по расчетам, пройдет мимо, а планета окажется лишь на периферии. Однако ученые отмечают, что подобные прогнозы не всегда сбываются – предыдущие выбросы, которые должны были пройти на десятки млн. километров мимо, уже вызвали сильные планетарные бури.

Эксперты отмечают, что визуальный мониторинг указывает: практически все облака плазмы, выброшенные Солнцем в последние сутки, движутся к Земле, что может привести к дополнительному усилению геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле минувшей ночью начались магнитные бури планетарного масштаба.

Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.