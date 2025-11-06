На Собчак подали четвертый иск по долгам за коммуналку

Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России

Tекст: Валерия Городецкая

Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

«Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.