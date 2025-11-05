Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.2 комментария
В Москве подвели итоги прошедшего в НЦ «Россия» фестиваля «Народы России и СНГ»
На крупнейшем фестивале «Народы России и СНГ» за шесть дней провели более 400 мероприятий деловой, культурной и просветительской направленности.
Итоги международного фестиваля «Народы России и СНГ» подвели на XIII Встрече секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В рамках форума секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что прошедшая встреча стала логическим завершением фестиваля, который проходил с 31 октября по 5 ноября.
Заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов рассказал, что в Москве и регионах провели более 400 мероприятий деловой, культурной и просветительской направленности. Участники обсуждали вопросы реализации национальной политики и гуманитарного сотрудничества России со странами СНГ.
«Важно объединить усилия для противодействия деструктивной ценностной экспансии, недопущения фальсификации истории и распространения псевдоисторических мифов и концепций, способных вызвать напряженность между нашими народами», – заявил Шевцов. Организаторы отметили активное освещение событий в СМИ и интернете: зафиксировано более 650 тыс. онлайн-просмотров, 35% из которых пришлись на страны СНГ, около 30 тыс. – на западные государства.
В рамках фестиваля также состоялся кинофорум для национальных кинокомпаний, на котором была достигнута договоренность о производстве сериала «Искра», посвященного подвигу народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, дан старт Большому этнографическому диктанту, прошел гала-концерт и премьеры фильмов. По словам Шевцова, проведение фестиваля в будущем на ежегодной основе поможет укрепить гуманитарные связи со странами СНГ.
Международный фестиваль «Народы России и СНГ» проходил с 31 октября по 5 ноября в Национальном центре «Россия», Центре международной торговли и кинопарке «Москино». Для участников были подготовлены просветительская и культурная программы, выставки и мастер-классы. Мероприятия направлены на объединение представителей органов власти и экспертного сообщества.