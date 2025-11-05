Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.2 комментария
Рахлин рассказал о роли Путина как наставника дзюдоистов
России Владимир Путин являлся наставником молодых дзюдоистов. Об этом на сессии «Спортивное воспитание. Как спорт участвует в формировании личности» в рамках форума «Россия – спортивная держава» рассказал заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин.
Михаил Рахлин рассказал о наставнической деятельности президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
По словам Рахлина, когда спортсмены достигали определенного уровня, они брали под свою опеку младших дзюдоистов, обучая их жизненным и спортивным навыкам. Это правило действовало в группе, которую набирал тренер Анатолий Рахлин – отец Михаила Рахлина и наставник Владимира Путина.
Рахлин отметил: «Попечение – это как правильно жить, как правильно учиться, как правильно общаться в обществе. И вот это вот было, в том числе и у нашего президента Владимира Путина». Также тренер добавил, что, став мастером спорта, Владимир Путин брал шефство над младшими спортсменами, помогая им адаптироваться в коллективе и учиться жизни.
По мнению Рахлина, объединенность команды и наставническая поддержка играли большую роль в формировании спортивного коллектива, и именно эти моменты ветераны чаще всего вспоминают, говоря о главном в жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что уроки его тренера по дзюдо Анатолия Рахлина о борьбе до конца сыграли важную роль в формировании его характера.
В ДНР планируют открыть школу дзюдо имени Анатолия Рахлина.
Между тем дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в России.