Путин вспомнил уроки тренера Рахлина о борьбе до последнего

Путин рассказал о тренере Рахлине, учившем бороться до последнего усилия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин вспомнил своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, который научил его важному принципу – бороться до последнего, передает «РИА Новости». На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин рассказал историю из своей юности, когда Рахлин оценивал спортсменов не только по количеству подтягиваний, но и по их усилиям.

«Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: «Анатолий Семенович, а почему так, вы ребят не взяли, а нас? Мы поменьше же подтянулись». Знаете, что ответил мудрый человек: «А потому что вы делали до последнего, руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись, прямо старались во всю. А там, кто побольше вас, там посмотрел, что вы столько-то, они подтянулись спокойно, а могли бы еще». А они не боролись, они не отдавали себя», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта, а также посетил VI юношеский турнир по дзюдо памяти своего наставника, заслуженного тренера России Анатолия Рахлина в Петербурге. Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал открытие в регионе школы дзюдо имени Анатолия Рахлина.