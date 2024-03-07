Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Путин назвал самбо национальным видом спорта
Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта. Такую оценку глава государства высказал, осматривая новый Дворец самбо в Краснодаре.
Губернатор края Вениамин Кондратьев обратил внимание, что опыт занятий единоборствами станет для ребят хорошим подспорьем в жизни. «Потому что это – сила духа, это – характер, это – уважение к сопернику. Это наш вид спорта», – заметил руководитель региона, передает ТАСС.
«Согласен, – с улыбкой отреагировал Путин. – Национальный!»
Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо. Президент неоднократно с теплотой вспоминал своего первого тренера по этим видам спорта Анатолия Рахлина, отмечая, что именно под влиянием наставника у него сформировался «мужской характер».