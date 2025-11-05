Захарова обвинила Европу в разрушении и извращении экономики Украины

Tекст: Вера Басилая

Украина располагала всеми возможностями для того, чтобы используя собственную ресурсную базу, стать крупной «кормилицей» и практически экономической жемчужиной центра Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, европейцы сами подорвали ситуацию в стране, которая имела шансы стать значимым экономическим игроком региона.

По мнению Захаровой, европейские страны вместо поддержки извратили, изнасиловали и довели Украину до нынешнего состояния, а теперь удивляются наплыву украинских мигрантов, беженцев и перемещенных лиц.

Официальный представитель МИД добавила, что лидеры европейских стран не называют главные причины возникновения социальных, образовательных и кадровых проблем у себя, предпочитая перекладывать ответственность.

Захарова также указала, что европейские страны, не обладая собственными крупными запасами нефти и газа, продолжают выделять значительные средства на поддержку Украины, усугубляя тем самым проблемы на европейском континенте.

Euronews отметил, что финансирование Киева стало обременительным для бюджетов стран ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению Италии, сравнив ситуацию с трагедией обрушения башни в Риме.

Захарова также обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.