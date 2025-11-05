Российские военные спасли офицера ВСУ, раненного сослуживцами при сдаче в плен

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные спасли офицера вооруженных сил Украины, который был ранен своими сослуживцами во время попытки сдаться в плен, сообщает ТАСС.

По словам Рубана, инцидент произошел в Запорожской области.

«Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали сбросами не по мне, а именно по нему. Его ранило в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь и довели плюс-минус спокойно, сдали своим и пошли дальше работать», – рассказал Рубан.

Он добавил, что украинскому офицеру предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» рассказали о действии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении.

Украинские заградотряды запретили военнослужащим ВСУ отступать под Меловым.

Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ участвовать в наступательных действиях.