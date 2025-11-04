Путин сообщил о присутствии судна НАТО на испытаниях «Буревестника»

Tекст: Ольга Иванова

Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.