    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    США разрешили сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Названы потери окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    Путин рассказал о действиях разведки НАТО при испытании «Буревестника»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 21:55 • Новости дня

    Путин сообщил о присутствии судна НАТО на испытаниях «Буревестника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в зоне проведения работ 21 октября постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

    Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

    Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения за вклад в укрепление единства российской нации подчеркнул особую значимость и масштаб выставки-форума «Россия», отметив ее вклад в единство страны.

    Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

    «Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

    По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.


    4 ноября 2025, 18:26 • Новости дня
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в День народного единства на церемонии награждения подчеркнул наличие у России преданных друзей и выразил признательность зарубежным партнерам.

    Путин во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что у страны «немало преданных друзей», передает РИА «Новости». Глава государства поздравил участников с Днем народного единства и отметил присутствие на церемонии ярких представителей интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных государств.

    Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами. По его словам, власти страны признательны всем, кто считает Россию надежным партнером и выступает за расширение многоплановых связей, а также культурный обмен.

    Президент еще раз выразил благодарность всем, кто видит в России надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года.

    Согласно новым правилам, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий смогут проходить непрерывно в течение года, передает ТАСС.

    Однако фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан установлены свои сроки: сельчане, занятые полевыми работами, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря, а педагоги – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера смогут отправляться с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

    Закон также регулирует электронные повестки: теперь срок явки в военкомат по такой повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее появления в реестре. Призывная комиссия получит права принимать решения по отсрочке или освобождению от службы без личного присутствия призывника. Военкоматы смогут выдавать выписки из реестра учета в бумажном и электронном виде.

    В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

    28 октября в ходе третьего и окончательного чтения в Государственной думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    4 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    В церемонии участвовали высшие представители традиционных религиозных конфессий России, а также члены общественных и молодежных организаций, передает ТАСС.

    Среди почетных гостей были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Также в церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, пастор Олег Гончаров и другие религиозные лидеры.

    Молодежные и патриотические организации также оказали значительное представительство: на Красной площади присутствовали члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Волонтеров Победы», фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. К мероприятию присоединились представители «Юнармии», «Движения первых», «Поискового движения России» и центра «Воин».

    Во вторник Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.

    4 ноября жители России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

    4 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». Торжественное обращение состоялось во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

    Путин произнес: «Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства».

    Также Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что ценность общего единства России не подлежит сомнению.

    В своей речи глава государства особо отметил, что россияне сегодня защищают суверенитет, честь и достоинство своей страны как мирным трудом, так и ратными усилиями. Путин подчеркнул: «Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».

    Он также обратил внимание на то, что российское общество умеет объединяться перед лицом любых угроз и вызовов. Прямая цитата президента: «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    3 ноября 2025, 22:20 • Новости дня
    Путин поручил вручить премии за вклад в укрепление единства нации

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском Кремле 4 ноября 2025 года состоится церемония вручения президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Путин издал распоряжение о проведении в Московском Кремле церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

    Согласно тексту распоряжения, мероприятие состоится 4 ноября 2025 года. В ходе церемонии будут вручены премии президента Российской Федерации за вклад в единство российской нации, а также государственные награды России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.


    4 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал о предках из Тверской области
    Путин рассказал о предках из Тверской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин после церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства рассказал о своих корнях из Тверской области.

    После церемонии возложения цветов глава государства пообщался с детьми из разных регионов страны. Когда один из мальчиков рассказал, что приехал из Твери, Путин отметил: «Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В честь Дня народного единства российский лидер провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации. Глава государства также посетил выставку «Православная Русь» в Манеже.

    4 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.

    Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.

    4 ноября 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин пообещал помочь сыну бойца СВО стать кадетом

    Tекст: Ольга Иванова

    В День народного единства президент России Владимир Путин пообещал 11-летнему сыну бойца СВО из Тувы помочь осуществить мечту поступления в кадетское училище.

    Путин на Красной площади пообещал 11-летнему Доржу-Маадыр Донгаку из Тувы исполнить его мечту стать кадетом, пишет РИА «Новости». Мальчик участвовал во встрече с президентом в День народного единства вместе с другими детьми, чьи родители – участники специальной военной операции на Украине.

    Доржу-Маадыр рассказал главе государства, что пытался поступить в кадетское училище, но не прошел отборочные экзамены. В ответ Путин заверил: «Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?», обращаясь и к мальчику, и к присутствующему главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.

    Духовный лидер поддержал слова президента. Глава государства с улыбкой добавил: «У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», и обнял школьника, отец которого является ветераном боевых действий и участником спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Украине на Красной площади в День народного единства.

    4 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    Путин наградил коллективы, создававшие стратегическую ракету «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости». Он подчеркнул особое значение этих разработок для страны, заявив: «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине».

    Глава государства отдельно отметил вклады десятков тысяч инженеров, ученых и рабочих, благодаря усилиям которых были созданы данные комплексы. Путин сообщил, что «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы. В ходе мероприятия президент подчеркнул: «Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа».

    По словам Путина, разработки «Буревестника» и «Посейдона» усилили оборонный потенциал России и закрепили ее статус среди мировых военных держав. В ответ на благодарность президент также выразил уверенность, что отечественная наука и промышленность продолжат двигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин начал вручение наград в День народного единства

    Tекст: Ольга Иванова

    В День народного единства президент России Владимир Путин начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    Президент России Владимир Путин вручает государственные награды и премии за вклад в укрепление народного единства в Кремле по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». На церемонии среди награждаемых – патриарх Кирилл, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также Наталия Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына.

    Путин вручает премии за вклад в укрепление единства нации за 2023–2025 годы. В числе лауреатов оказались генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и ее заместитель Павел Дорошенко, а также сотрудники музея «Лудорвай» и представители общественных и культурных проектов.

    Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени будут вручены Наталии Солженицыной и Михаилу Швыдкому. Среди религиозных деятелей – архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас, муфтий Равиль Гайнутдин, главный раввин Берл Лазар, глава протестантов Сергей Ряховский, митрополит Корнилий и представители буддийской и мусульманской общин России.

    Посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер получит медаль Пушкина. Орден Дружбы будет вручен иностранцам, в частности журналисту Элизео Бертолази, представителям Израиля и Шри-Ланки, а немецкий пианист Юстус Франц получит благодарность президента.

    Медалями Пушкина наградят руководителей религиозных организаций, представителей Белорусской православной церкви в структуре РПЦ, японскую артистку Комаки Курихару, переводчика Рашада Мирана и ученого из Киншасы Медара Бомпоко Бокете. День народного единства с 2005 года отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    В День народного единства президент России возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 17:41 • Новости дня
    Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади

    Tекст: Дарья Григоренко

    В День народного единства на Красной площади президент России Владимир Путин лично пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Украине, тепло поприветствовав каждого из них.

    Путин в День народного единства встретился на Красной площади с детьми участников спецоперации на Украине, молодежными активистами и волонтерами. В ходе встречи глава государства поприветствовал ребят, пожал им руки, выслушал истории о досуге и учебе, а также пожелал всего самого доброго, передает РИА «Новости».

    Одна из участниц спросила: «Владимир Владимирович, можно вам пожать руку?», на что президент ответил: «Конечно», и пожал руки всем детям. Путин расспросил подростков, откуда они приехали, были ли раньше в Москве и что им особенно понравилось в столице.

    Всего в праздничном мероприятии приняли участие более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет. Одна из девочек рассказала о своем увлечении танцами и о выступлении в Царском Селе, на что президент с одобрением пошутил: «Здорово, мы тебе все завидуем». Школьница из Костромской области заметила, что ей больше всего понравился Кремль.

    В заключение глава государства поблагодарил гостей за встречу и сказал: «Вам всего самого доброго! Спасибо, что вы сегодня пришли сюда. Удачи, ребята, всего доброго!».

    Напомним, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В честь Дня народного единства российский лидер провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации. Глава государства рассказал о своих предках из Тверской области.

    4 ноября 2025, 10:44 • Новости дня
    Путин поздравил Рособоронэкспорт с 25-летием

    Путин назвал Рособоронэкспорт надежным поставщиком военной продукции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Рособоронэкспорта с 25-летием компании, отметив ее влияние на мировой рынок вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю вас с 25-летием Рособоронэкспорта... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран»,– говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    В телеграмме уточняется, что несмотря на сложные вызовы, компания продолжает оставаться одним из ключевых игроков, а ее партнерская сеть охватывает более 120 стран.

    Глава государства подчеркнул, что за четверть века Рособоронэкспорт внес значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с другими государствами и укрепление национальной безопасности. Компания помогает продвигать перспективные проекты, развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс и создавать современные образцы вооружений.

    Путин добавил, что работа Рособоронэкспорта способствует сохранению и развитию уникального интеллектуального и научного потенциала отрасли. Глава государства отметил: «Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнерства и союзничества».

    Президент пожелал сотрудникам и ветеранам Рособоронэкспорта здоровья, успехов и всего самого доброго, выразив уверенность, что коллектив компании сохранит высокие профессиональные стандарты и будет успешно решать поставленные задачи.

    Ранее заместитель гендиректора Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что компания Рособоронэкспорт за 25 лет увеличила объем экспортных поставок российского вооружения в пять раз.

