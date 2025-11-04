Путин: Развитие ядерного потенциала России не угрожает другим странам

Tекст: Ольга Иванова

Россия никому не угрожает, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». На церемонии награждения разработчиков вооружений «Буревестник» и «Посейдон» он отметил, что укрепление обороноспособности страны не направлено против других государств.

Глава государства подчеркнул, что наша страна развивает свой ядерный и стратегический потенциал, как и другие ядерные державы, и эта работа давно анонсирована. Путин пожелал российским конструкторам успехов в достижении самых сложных задач: «Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы», – заявил он.

Президент напомнил, что ранее были завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Этот беспилотный комплекс способен эффективно обходить современные средства противоракетной и противовоздушной обороны, о чем доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, ракета совершила полет на 14 тыс. километров, и это не предел.

Также Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», который, как заявлялось еще в 2018 году, может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. Подобные комплексы способны поражать различные цели – от авианосных группировок до береговой инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.